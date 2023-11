Zwei Black Hawks Siege am Wochenende

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Am vergangenen Wochenende haben die Passau Black Hawks gegen den EV Füssen und die Tölzer Löwen zwei wichtige Siege...

Passau. (PM EHF) Am vergangenen Wochenende haben die Passau Black Hawks gegen den EV Füssen und die Tölzer Löwen zwei wichtige Siege eingefahren.

Gegen den EV Füssen konnten sich die Habichte in der Eis-Arena am Freitagabend mit 4:3 nach Verlängerung durchsetzen. Nach einem unterdurchschnittlichen ersten Drittel lagen die Habichte mit 0:2 in Rückstand. Im zweiten Abschnitt spielten dann nur noch die Black Hawks und drehten die Partie durch die Tore von David Seidl, Marc Zajic und Maxi Otte. Mit einem nicht genutzten Alleingang und einem verschossenen Penalty hatten die Dreiflüsse Städter hochkarätige Möglichkeiten um bereits früh für die Vorentscheidung zu sorgen. So gelang aber den Gäste in Überzahl noch der 3:3 Ausgleichstreffer. In der Verlängerung machte dann Marc Zajic mit seinem Treffer den 4:3 Sieg der Hausherren klar.

Bei den Tölzer Löwen konnten die Black Hawks im ersten Drittel mehrere Überzahlmöglichkeiten nicht nutzen. Die Löwen ging kurz vor Ende des Drittels in Führung. Im zweiten Drittel erzielte Santeri Ovaska den Passauer Ausgleich im Anschluss mussten die Passau Black Hawks drei mal in Unterzahl ran. Die Hausherren trafen Mitte des Schlussdrittels mit dem Schlittschuh zur 2:1 Führung. In Überzahl und mit einem sechsten Feldspieler gelang den Habichten kurz vor Spielende der 2:2 Ausgleichstreffer durch Jakub Cizek. In der Verlängerung machte Arturs Sevcenko mit seinem sehenswerten Solo nach 13 Sekunden alles klar und netzte zum 2:3 ein. „Ich bin wirklich glücklich, dass wir heute in Tölz die zwei Punkte geholt haben“. so Headcoach Thomas Vogl nach der Partie. Die Habichte konnten am Wochenende zwei wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten für sich entscheiden. Bereits am Freitag kommt mit dem EC Peiting der neuntplatzierte der Tabelle in die Eis-Arena. Die Fans erwartet eine spannende Partie gegen den Tabellennachbarn aus Oberbayern. Der EC Peiting musste sich am Sonntag im heimischen Stadion dem Deggendorfer SC mit 7:8 nach Verlängerung geschlagen geben.

