Zwei bittere Niederlagen – Herne geht ohne Punkte aus dem Wochenende

Herne. (PM HEV) Der Herner EV musste Freitagabend am heimischen Gysenberg eine bittere 1:5-Niederlage gegen die Rostock Piranhas hinnehmen.

Dabei zeigten die Miners über weite Strecken eigentlich eine solide Leistung, scheiterten jedoch zu oft am überragenden Rostocker Goalie Timon Bätge und an der eigenen Chancenverwertung. Die Gäste wiederum präsentierten sich eiskalt und nutzten ihre Möglichkeiten vor dem Herner Tor konsequent aus.

Obwohl die Miners zu Beginn der Partie ein Chancenplus hatten, zeigten sich die Piranhas im ersten Drittel effektiver: Fraser brachte die Piranhas in der 14. Minute in Führung, bevor Steinmann nur drei Minuten später auf 0:2 erhöhte. Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste effizient – erneut war es Steinmann, der in der 26. Spielminute nach schneller Kombination den dritten Treffer erzielte.

Herne steckte jedoch nicht auf und drängte auf den Anschlusstreffer – mit Erfolg: In der 38. Minute belohnte Snetsinger den Einsatz seines Teams, als er nach guter Vorarbeit von Palka auf 1:3 verkürzte. Der Treffer brachte spürbar neuen Schwung in die Partie, doch trotz mehrerer guter Möglichkeiten wollte kein weiterer Herner Treffer fallen.

Im Schlussdrittel gingen den Miners jedoch nach zuvor anstrengenden Spielen langsam die Kräfte aus, wodurch dem HEV kein Aufbäumen mehr möglich war. Statt des Anschlusstreffers durch die Gastgeber fiel auf der Gegenseite die Vorentscheidung: Steinmann traf in der 54. Minute zum 1:4, bevor Stopinski kurz vor Ende den 1:5-Endstand markierte.

Damit blieb der Einsatz der Miners ohne zählbaren Lohn – trotz zahlreicher Möglichkeiten mussten sich die Grün-Weiß-Roten am Ende der Kaltschnäuzigkeit der Piranhas geschlagen geben. Zudem verletzte sich Dennis Palka in diesem Spiel. Weitere Untersuchungen stehen zwar noch aus, eine längere Ausfalldauer steht jedoch im Raum.

0:1 [13:52] Fraser (Steinmann)

0:2 [16:52] Steinmann (Öhrvall/Fraser)

0:3 [25:18] Steinmann (Fraser/Öhrvall)

1:3 [37:35] Snetsinger (Palka/Herbold)

1:4 [53:28] Steinmann (Turnwald/Fraser)

1:5 [56:22] Stopinski (Steinmann/Braun)

Strafen: 6 – 2

Zuschauer: 1074

TecArt Black Dragons Erfurt – Herner EV, 11.01.2026:

Auch gegen die Black Dragons startete Herne eigentlich besser in die Partie, konnte seine Chancen aber erneut nicht nutzen. Unter anderem Nick Ford kam in der 4. Spielminute nach Vorarbeit von Munichiello frei zum Abschluss, doch Erfurt-Goalie Glatzel parierte souverän. Auch in der 10. Spielminute blieb Glatzel wach und vereitelte eine weitere Chance durch Brad Snetsinger, der aber später seine gute Form noch bestätigen sollte.

Im zweiten Drittel kam Erfurt wacher aus der Kabine: Nach einem Konter ließ Fritz Denner HEV-Verteidiger Herbold in der 22. Spielminute aussteigen und verwandelte unhaltbar für Döge in den Winkel. Nicht mal eine Minute später glich Snetsinger nach einer guten Einzelaktion jedoch wieder aus. Dann war es wiederum ein Doppelschlag von Haarala, der Erfurt letztendlich den Sieg bescherte. Erst war es in der 25. Spielminute eine gute Einzelleistung von Seto, der mustergültig für Haarala auflegte – dieser musste nur noch einschieben. Eine Minute später war es ein Pass über die gesamte Eisfläche von Niklas Jakob, der Haarala frei vor das Tor von Döge brachte. Haarala verwandelte dabei mit der Rückhand zum 3:1. In der 36. Spielminute erzielte Brad Snetsinger jedoch noch den Anschlusstreffer und damit seinen fünften Treffer in den letzten drei Spielen.

Im letzten Spielabschnitt stabilisierten die Miners zunächst ihre Defensive und versuchten dann in der heißen Phase der Partie noch den Ausgleich zu erzielen. Zwar agierten die Miners in den letzten zwei Minuten noch einmal in Überzahl und zogen den Torwart für einen zusätzlichen Feldspieler, doch Erfurt verteidigte leidenschaftlich und ließ keinen weiteren Herner Treffer zu, wodurch die Black Dragons die Punkte in Erfurt hielten. Endstand: 3:2.

In diesem Spiel verletzte sich erneut ein Spieler der Miners: Marc Hofmann konnte die Partie nach einem geblockten Schuss nicht mehr beenden. Auch bei ihm könnte das eine längere Ausfallzeit bedeuten.

1:0 [21:15] Denner (Keil/Banach)

1:1 [22:26] Snetsinger (Müller/Ford)

2:1 [24:49] Haarala (Seto/Markkula)

3:1 [25:47] Haarala (Jakob)

3:2 [35:53] Snetsinger (Grunewald/Ford)

Strafen: 4 – 8

Zuschauer: 1007



