Zwei alte Bekannte warten auf die Tigers

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Heimspiel starten die Bayreuth Tigers ins kommende Wochenende: Am Freitag um 19:30 Uhr gastieren die Tölzer Löwen...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Heimspiel starten die Bayreuth Tigers ins kommende Wochenende: Am Freitag um 19:30 Uhr gastieren die Tölzer Löwen im Tigerkäfig.

Am Sonntag steht dann eine der kürzesten Auswärtsfahrten auf dem Programm, wenn um 18 Uhr das Spiel bei den Höchstadt Alligators ansteht.

Auch im Oberland wurde im Sommer an einigen Stellschrauben gedreht, mit Steven Deeg und Oliver Noack holte man zwei Spieler von den Selber Wölfen, aus Rosenheim kam mit Marc Schmidpeter, Florian Krumpe und Manuel Edfelder sogar ein Trio nach Bad Tölz. Auf den Kontingentstellen setzte man ebenfalls auf zwei Neuzugänge: Aus Regensburg kam der finnische Angreifer Topi Pipponen und aus Manchester der US-amerikanische Verteidiger Zac Herrmann – letzterer hat die Löwen aber vor wenigen Tagen bereits wieder verlassen, sodass man hier nachjustieren musste. Mit dem Slowenen Klemen Pretnar holte man quasi den „vierten Rosenheimer Neuzugang“ in die Kurstadt, spielte der 37-Jährige doch in der vergangenen Saison beim DEL2-Aufsteiger.

Auch auf der Trainerposition gab es vor gut einer Woche einen Wechsel: Auf Ryan Foster folgte dabei Axel Kammerer, der zum insgesamt dritten Mal die Verantwortung an der Tölzer Bande übernimmt. Im einzigen Spiel des vergangenen Wochenendes unterlag man im ersten Spiel von Kammerer bei den Passau Black Hawks mit 3:6, sodass man sich nach insgesamt schwierigen Saisonstarts mit bisher nur zwei Siegen aus acht Spielen auf Rang 12 der Oberliga Süd wiederfindet.

In Höchstadt setzt man auf die „osteuropäische Schiene“: Coach Mikhail Nemirovsky findet in seinem Kader mit Martin Kokes, Martin Vojcak. Michail Guft-Sokolov, Vasili Panov, Anton Seewald und Patrik Rypar viele Spieler mit Wurzeln im Osten Europas vor. Dazu holte man im Sommer gleich drei Spieler, deren Herkunft ebenfalls dort zu finden ist: Aus Memmingen stieß Sergei Topol zu den Alligators, aus Halle kam Pavel Avdyev und aus Weiden Martin Heinisch. Damit sind auch schon beinahe alle Neuzugänge genannt, zu ihnen gesellen sich mit Lars Schiller und Tjalf Deichmann zwei junge Spieler und mit Goalie Nico Zimmermann ein Ex-Tigers, der sich nach einigen Einsätzen per Förderlizenz nun fest an die Alligators gebunden hat und dort auf seinen Bruder Tim trifft.

Nach ebenfalls schwierigem Saisonstart konnte man zuletzt wiederholt punkten und sich aus dem Tabellenkeller herausarbeiten. Im einzigen Spiel des vergangenen Wochenendes konnte man sich knapp mit 5:4 gegen Stuttgart durchsetzen und steht aktuell auf Rang 7 im Ligaranking. Hervorzuheben ist das stärkste Penaltykilling der Liga mit einer Quote von 91,7 Prozent, zudem hat man die zweitwenigsten Strafen kassiert.

Am Freitag erwarten wir Tölz, die mit Axel Kammerer einen neuen Trainer haben. Das erste Spiel ging zwar verloren aber man konnte gut sehen, dass Tölz am Drücker war. Die hätten das Spiel eigentlich früh für sich entscheiden können, was dann aber nicht geklappt hat. Wir müssen aufpassen, dass wir die Gegenangriffe, wo sie sehr schnell umschalten können und der zweite Verteidiger mit den „Rush“ geht, unterbinden können. Wir müssen versuchen clever zu spielen, wenn wir in Scheibenbesitz sind. Das wir Scheiben zum Tor bringen, den dritten Mann oben haben. Sie haben ein gutes Goaltending, auch wenn die Statistik vielleicht im Augenblick nicht so gut ist. Wir müssen hier die Sicht nehmen, für die zweiten Scheiben gut arbeiten. Defensiv müssen wir schauen, dass wir die Rotation im Offensivspiel der Tölzer, die sie haben, unterbinden. In Höchstadt haben wir in der Vorbereitung gespielt. Ein sehr unangenehmer Gegner, der ein sehr gutes Umschaltspiel hat. Die werden versuchen mit ein, zwei Leuten rauszufliegen aus der Zone und werden versuchen unsere Verteidiger wegzuziehen. Wir müssen hier clever agieren und selbst versuchen genug Scheiben zum Tor zu bringen. Sie unter Druck setzen und die Scheibe schnell spielen. Ihre Box bewegen und genug Zug zum Tor entwickeln. Natürlich müssen wir endlich versuchen von der Strafbank wegzubleiben. Einfach gute Entscheidungen treffen und dem Gegner wenig Möglichkeiten zu bieten, Überzahl zu spielen“, blickt Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen auf das anstehende Wochenende und die Gegner der Tigers voraus.

Im Lager der Tigers wird man weiterhin auf Dominik Tiffels und Viktor Knaub verzichten müssen. Aaron Reinig wird die nächsten Spiele ebenfalls fehlen. Der Verteidiger der Tigers wird die kommenden fünf Spiel gesperrt sein. Aufgrund seiner Spieldauer-Strafe der vergangenen Woche erhielt Reinig ein Spiel Sperre. Eine ausstehende Bewährung für vier Meisterschaftsspiele aus der vorangegangenen Saison wurde unterdessen widerrufen.

Zu einem ersten Einsatz wird Kai Zernikel kommen, der unter der Woche aus Schwenningen – per Leihoption – verpflichtet worden war.

5879 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten