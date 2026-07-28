Zwei Allrounder bleiben dem EHC treu

Königsbrunn. (PM EHC) Der Kader des EHC Königsbrunn nimmt weiter Kontur an: Mit David Farny und Nico Baur bleiben zwei vielseitige Leistungsträger der Meistersaison an Bord.

Beide stehen für Einsatz, Flexibilität und Verlässlichkeit und geben dem Team zusätzliche Stabilität in Defensive und Angriff.

Der 26-jährige David Farny wechselte 2021 von den Memmingen Indians aus der Oberliga zum EHC und etablierte sich schnell als feste Größe im Team. Mit körperlicher Präsenz, starkem Zweikampfverhalten und großem Siegeswillen prägt der gebürtige Bobinger das Königsbrunner Defensivspiel. Vor dem eigenen Tor räumt er konsequent auf, blockt Schüsse und setzt Gegner mit seiner kompromisslosen, aber fairen Spielweise unter Druck. Gleichzeitig bringt Farny auch spielerische Qualität mit und bleibt damit ein wichtiger Baustein im Kader.

Auch Nico Baur bleibt dem EHC erhalten. Der ebenfalls 26-jährige Augsburger spielt seit 2019 in Königsbrunn, nachdem er aus der DNL-Mannschaft des AEV in den Seniorenbereich gewechselt war. Baur überzeugt durch hohe Einsatzbereitschaft, taktische Disziplin und seine Bereitschaft, jede Rolle anzunehmen. In der Saison 2024/25 war er zunächst im Sturm eingeplant, wurde später aber von Trainer Bobby Linke in die Verteidigung beordert. Dort setzte er die Vorgaben zuverlässig um und zeigte erneut, wie wertvoll seine Vielseitigkeit für die Mannschaft ist.

Beide Spieler können sowohl in der Defensive als auch im Sturm eingesetzt werden und erhöhen damit die Flexibilität im Kader.

Teammanager Sven Rampf freut sich über die Verlängerungen: „David ist für mich der härteste Verteidiger der Liga. Er geht dorthin, wo es weh tut, beißt sich immer durch und hat in den Play-offs sogar mit gebrochenem Knöchel gespielt. Nico ist eine echte Allzweckwaffe und einer der besten Teammates. Auf ihn ist immer Verlass, egal wo wir ihn einsetzen. Mit den beiden haben wir unsere Abwehr nun komplettiert.“

Der Verein ist zudem in den Dauerkarten-Vorverkauf gestartet. Karten können bereits über die Webseite des EHC Königsbrunn bestellt werden.

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