Zwei Adler fallen zum Saisonstart mit Beinverletzungen aus

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen die ersten Verletzungen der PENNY DEL Saison 2024/25 vermelden.

Lukas Kälble hat sich im abschließenden Testspiel in Bern am vergangenen Mittwoch eine Beinverletzung zugezogen, Verteidigerkollege Paul Mayer verletzte sich im gestrigen Training ebenfalls am Bein. Beide Spieler werden den Adlern beim optimalem Heilungsverlauf rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

„Lukas ist ein wichtiger Spieler in unserer Verteidigung. Er wird uns fehlen, aber seine Abwesenheit bietet anderen die Möglichkeit, eine größere Rolle zu übernehmen. Paul ist ein junger und ehrgeiziger Spieler, der sehr daran interessiert ist, sich jeden Tag zu verbessern. Seine Verletzung wirft ihn zwar in seiner Entwicklung zurück, er wird sie aber ohne Probleme überstehen“, äußert sich Cheftrainer Dallas Eakins zur Verletzung des Verteidigers.