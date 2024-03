Zwei Abschiede bei den Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings haben zwei weitere Entscheidungen bei ihrer Kaderplanung für die kommende Saison getroffen. Demnach werden die auslaufenden...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings haben zwei weitere Entscheidungen bei ihrer Kaderplanung für die kommende Saison getroffen.

Demnach werden die auslaufenden Verträge von Martin Stajnoch und Dennis Sticha nicht verlängert.

Während die sportliche Führung der Steinbach Black Wings weiter positive Gespräche bezüglich dem Verbleib des Großteils an Stammkräften führt, stehen zwei fixe Abgänge fest. Sowohl die Verträge von Verteidiger Martin Stajnoch, als auch von Stürmer Dennis Sticha werden für die Saison 2024/25 nicht verlängert. Ersterer absolvierte insgesamt 66 Spiele für die Stahlstädter in knapp eineinhalb Spielzeiten. In der abgelaufenen Meisterschaft steuerte der gebürtige Slowake 2 Tore und 7 Vorlagen bei und bilanzierte im Grunddurchgang mit einer +2 Statistik.

Dennis Sticha verbrachte die letzten beiden Jahre in der Stahlstadt, hatte aufgrund zahlreicher Verletzungen aber leider zu selten die Möglichkeit, sein volles Potenzial zu entfalten. Nach 26 Spielen in der Kampfmannschaft im vergangenen Jahr, blieb ihm ein Einsatz in der höchsten Spielklasse in der gerade beendeten Spielzeit verwehrt. Seit Jänner arbeitete sich der 25-Jährige bei den Steel Wings LINZ AG energisch zurück und absolvierte für diese sechs Matches.

Die Steinbach Black Wings bedanken sich bei Martin Stajnoch und Dennis Sticha von Herzen für ihren Einsatz und wünschen ihnen sportlich und privat nur das Beste für ihre Zukunft!

Aktueller Kader 2024/25

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Gerd Kragl, Matt MacKenzie

Angriff: Brian Lebler, Shawn St-Amant, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Sean Collins

Abgänge: Martin Stajnoch, Dennis Sticha