Zwei Abgänge im Piraten-Lager

Buchloe. (chs) Seit Anfang Dezember hat das Transferfenster in der Eishockey Bayernliga geöffnet und auch bei den Piraten hat sich im Lauf der Woche etwas im Kader getan – allerdings eher im negativen Sinne.

Denn gleich zwei Spieler werden den Piraten ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. Der eine, Stürmer Bendikt Diebolder, wird den Verein dabei nach gut zwei Jahren in Richtung eines anderen Bayernligisten verlassen. Ein wenig anders sieht es beim zweiten Abgang aus, bei dem es sich um Torhüter Dominic Guran handelt. Dieser wird den Verein zwar nicht komplett verlassen, aber den Freibeutern vorerst dennoch nicht mehr zur Verfügung stehen, da er den vollen Fokus auf sein Studium richten möchte.

„Guri ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich aufgrund der hohen Doppelbelastung voll auf sein Studium zu konzentrieren“, lässt die sportliche Leitung wissen. „In guten Gesprächen haben wir gemeinsam entschieden, dass die Vereinbarung daher vorerst ruht. Aber Dominic bleibt unseren Pirates eng verbunden und steht im Ernstfall weiterhin zur Verfügung“, heißt es von den Verantwortlichen weiter, die diese Entscheidung natürlich akzeptieren, da Beruf und Studium natürlich oberste Priorität haben.

Dennoch ist der Abgang bzw. die Pause Gurans schon ein richtig schmerzhafter Verlust auf der im Eishockey so wichtigen Torhüterposition, denn der 24-Jährige war nicht nur in der Endphase der letzten Saison im Abstiegskrimi ein entscheidender Faktor für den Klassenerhalt, sondern konnte auch bei seinen Einsätzen in dieser Spielzeit mit guten Leistungen überzeugen. Nun müssen die Buchloer aber schweren Herzens erst einmal auf die Dienste ihres Schlussmannes verzichten, dem man für seinen weiteren Weg selbstverständlich alles Gute wünscht.

Die Gennachstädter endgültig verlassen wird hingegen Stümer Benedikt Diebolder. „Benedikt ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Verein zu verlassen, um sich einem anderen Bayernligisten anzuschließen. Nach offenen Gesprächen über unterschiedliche Auffassungen im mannschaftsinternen Bereich hat sich Bene entschieden, eine neue sportliche Herausforderung zu suchen“, berichtet die sportliche Leitung, die diesem Anliegen entsprochen hat und dem jungen Stürmer ebenfalls alles Gute für seinen weiteren Weg wünscht.

Diebolder war Anfang Dezember 2023 zunächst mittels einer Förderlizenz vom Kaufbeurer Nachwuchs für die Buchloer aufgelaufen, ehe er in der Spielzeit 2024/25 dann fest in Piraten-Lager gewechselt war. Dieses wird der 21-Jährige nach knapp 90 Pflichtspielen für die Rot-Weißen mit 24 Toren und 35 Assists nun verlassen und sich künftig einen Ligakonkurrenten anschließen.

