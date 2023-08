Zuwachs im Gesellschafterkreis der Krefeld Pinguine

Artikel anhören Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen einen neuen Gesellschafter in ihren Reihen begrüßen. Marc Wirichs, Sohn der Unternehmerfamilie Wirichs, die in...

Artikel anhören Artikel anhören

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen einen neuen Gesellschafter in ihren Reihen begrüßen.

Marc Wirichs, Sohn der Unternehmerfamilie Wirichs, die in der Vergangenheit mehrere Super- und Baumärkte in Krefeld besaß und die Krefeld Pinguine bereits in den 90er-Jahren langjährig als Sponsor unterstützt hat, hat sich der Gesellschaftergruppe angeschlossen und einen Anteil der Micon GmbH übernommen. Die Krefeld Pinguine um Geschäftsführer Peer Schopp und die übrigen Gesellschafter begrüßen den Zuwachs und freuen sich darüber, dass Ihr Appell an die Unternehmer Krefelds Gehör gefunden hat.

Peer Schopp, Geschäftsführer Krefeld Pinguine: „Der Eintritt Marc Wirichs in den Gesellschafterkreis ist ein weiteres wichtiges Signal für unseren Standort. Marc Wirichs hat sich unseren Wunsch, dass die Krefelder Unternehmer mehr Verantwortung übernehmen sollen, zu Herzen genommen und lebt dies mit seinem Handeln vor. Er hat Initiative ergriffen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Rückkehr einer bekannten Krefelder Marke beim KEV. Wir hoffen, dass mehr Krefelder seinem Beispiel folgen und bleiben weiterhin offen für Gespräche mit potenziellen Partnern. Wir verfolgen weiterhin das Ziel die Krefeld Pinguine zukünftig auf viele starke Schultern zu verteilen, die unseren Club so widerspiegeln und repräsentieren, wie unsere Fans es vorleben – als starke Gemeinschaft!“

Marc Wirichs: „Als Kind der Nordtribüne war ich dem Krefelder Eishockey immer sehr verbunden. Mein Wunsch, den Sport und den Club zu unterstützen ist über die letzten Jahre stetig gewachsen. Der Appell von Peer Schopp und die Gespräche mit den Mitgesellschaftern Tobias Polka und Matthias Voigt haben mich letztlich davon überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mein Engagement bei den Krefeld Pinguinen zu forcieren. Für mich und meine Familie schließt sich damit ein Kreis, der von meinen Eltern in einer Zeit besonderer KEV-Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere, begonnen wurde. Mir gefällt der Weg, den die Pinguine seit des Hauptgesellschafterwechsels eingeschlagen haben und ich hoffe, dass wir gemeinsam ein Signal an andere Krefelder Unternehmer senden können. Ich möchte mich der Verantwortung stellen, die wir als Krefelder haben, die Krefeld Pinguine erfolgreich voranzutreiben.“

4286 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten