ZuverlÃ¤ssiger Verteidiger kehrt zurÃ¼ck nach Selb

Selb. (PM Wölfe) Von 2017 bis 2020 stellte der Deutsch-Tscheche bereits für die Porzellanstädter seine Klasse unter Beweis.

Zuletzt verbrachte er fünf erfolgreiche Jahre beim Nachbarclub Blue Devils Weiden. Nun kehrt der Verteidiger wieder zurück in den Selber Wolfsbau und soll der Abwehr Stabilität verleihen.

Werdegang

Der im tschechischen Litomerice geborene ehemalige tschechische Junioren-Nationalspieler wurde unter anderem bei Sparta Prag ausgebildet, ehe er bei seinem Heimatverein HC Stadion Litomerice in der zweiten tschechischen Liga seine ersten Schritte im Seniorenbereich absolvierte. Zum Einsatz kam er in dieser Zeit aber hauptsächlich beim Drittligisten HC Decin. Über Feldkirch (Österreich) sowie Tranas und Motala (beides Schweden) führte Dominik Müllers Weg nach Deutschland, wo er zunächst noch eine Saison als Kontingentspieler für den Nord-Oberligisten FASS Berlin auflief. Ausgestattet mit einem deutschen Pass ging es dann weiter zu den Selber Wölfen in die Oberliga Süd. Drei Spielzeiten lief der Deutsch-Tscheche für die Porzellanstädter auf, ehe es ihn dann ein paar Kilometer weiter zum damaligen Ligakonkurrenten Blue Devils Weiden zog. Für den Nachbarrivalen der Selber Wölfe lief Dominik Müller die vergangenen fünf Jahre auf, galt als einer der Schlüsselspieler im Aufstiegsteam der Oberpfälzer und kehrt mit viel Erfahrung im Gepäck nun wieder zurück ins Vorwerk.

Harter Arbeiter

Mit Dominik Müller kehrt ein erfahrener Verteidiger nach Selb zurück, der sich für nichts zu schade ist. 353 Spiele in der Oberliga und 61 Spiele in der DEL2 hat der Deutsch-Tscheche bereits absolviert und gilt als spielstarker Verteidiger, der sowohl Schüsse blockt, keinem Zweikampf aus dem Weg geht, aber auch das Spiel aus der eigenen Zone ruhig und kontrolliert aufbauen kann. In der vergangenen Saison verpasste der Rechtsschütze bei den Blue Devils Weiden kein einziges Spiel in der DEL2. Selbs Headcoach Felix Schütz freut sich über den Neuzugang in der Defensive: „Dominik ist ein sehr erfahrener Verteidiger, der neben einer Saison in der DEL2 viele Jahre Oberliga gespielt hat. Er wird auf alle Fälle Ruhe und Stabilität in unsere Verteidigung bringen.“

„Ich glaube, wir können eine sehr erfolgreiche Saison spielen“

Dominik Müller nennt zwei Gründe, warum ihn sein Weg wieder zurück nach Selb geführt hat: „Zum einen habe ich an meine Zeit in Selb nur sehr gute Erinnerungen. Ich war hier sehr zufrieden und wurde immer gut betreut. Nicht zu vergessen die Fans, die in Selb immer super sind und für tolle Stimmung sorgen. Zum anderen glaube ich, dass wir in Selb eine sehr erfolgreiche Saison spielen können.“ „Ich bin ein zuverlässiger Teamplayer, der immer sein Bestes gibt. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Erfahrung dem Team in den unterschiedlichsten Situationen weiterhelfen kann“, beschreibt sich der 32-Jährige selbst. Bei aller Erfahrung ist Dominik Müller weiterhin genauso erfolgshungrig wie in jungen Jahren, wie er uns verrät: „Ich bin ehrgeizig und stecke mir immer hohe Ziele. Ich bin überzeugt davon, dass wir in der kommenden Saison oben in der Oberliga mitspielen können. Um das zu erreichen, möchte ich für die Mannschaft so wertvoll wie möglich sein.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV