Zusage! Kristers Gudlevskis verlängert bei den Fischtown Pinguins

3. März 2026
Kristers Gudlevskis - © Sportfoto-Sale (DR)
Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen auch in der kommenden Saison auf Kontinuität auf der wichtigen Position zwischen den Pfosten: Torhüter Kristers Gudlevskis hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben und seinen Vertrag beim PENNY DEL-Club verlängert.

Der Lette zählt seit seinem Wechsel nach Bremerhaven zu den absoluten Leistungsträgern und überzeugte konstant mit Ruhe und herausragenden Leistungen. Gudlevskis wurde in der PENNY DEL bereits zweifach als „Torhüter des Jahres“ ausgezeichnet und hat sich mit seinen Leistungen längst einen festen Platz im Kreis der Top-Goalies der Liga erarbeitet.

Die Vertragsverlängerung ist bereits vereinbart gewesen – veröffentlicht wird sie nun nach Kristers Gudlevskis’ Rückkehr von den Olympischen Spielen. Nach seiner Teilnahme am Turnier richtet der Nationaltorhüter den Fokus wieder voll auf die Saison in Bremerhaven. Im Zuge seiner Zusage betonte Gudlevskis, wie wohl er sich im Umfeld der Pinguins fühle und wie sehr er die Unterstützung der Fans schätze.

Kristers Gudlevskis: „Ich bin glücklich, hier in Fischtown zu leben. Meine Familie und ich fühlen uns hier zu Hause, daher bin ich dankbar für die Möglichkeit, weiterhin ein Fischtowner zu sein.“

Auch die sportliche Leitung der Pinguins zeigt sich sehr zufrieden über die Verlängerung: Gudlevskis stehe sinnbildlich für Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit – Eigenschaften, die für die Zielsetzung des Clubs in der kommenden Saison entscheidend seien.

Sportdirektor Sebastian Furchner: „Kristers hat sich bei uns nicht nur als Top-Torhüter bewiesen, sondern auch als Persönlichkeit. Er lebt den Teamgedanken, arbeitet jeden Tag extrem professionell und bringt eine Ruhe rein, die der Mannschaft in engen Spielen guttut. Dass er sich weiterhin für Fischtown entschieden hat, macht uns stolz – und ich bin überzeugt, dass wir mit ihm noch viele besondere Momente erleben werden.“

Mit der Vertragsverlängerung von Kristers Gudlevskis setzen die Fischtown Pinguins ein weiteres wichtiges Zeichen in ihrer Kaderplanung und können weiterhin auf einen der herausragenden Torhüter der PENNY DEL bauen.

