Zurück in Tampere: DEB-Auswahl bereitet sich auf Halbfinale gegen die USA vor

Tampere. (PM DEB) Die Nationalmannschaft ist zurück in Tampere! Am heutigen Freitagvormittag sind die WM-Halbfinalteilnehmer aus Deutschland und Lettland gemeinsam von Riga nach Finnland geflogen.

Vom Airport aus ging es direkt ins Teamhotel, um sich kurz auszuruhen und die Zimmer wieder zu beziehen für das Final-Wochenende der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft.

Am späten Nachmittag war die DEB-Auswahl schließlich zurück auf dem Eis der Nokia Arena, um sich mit einem rund einstündigen Training auf das Spiel am Samstag gegen die USA (Spielbeginn 17:20 Uhr deutscher Zeit) vorzubereiten. Natürlich kehrte die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis wieder genau in die Kabine zurück, die zuvor fast zwei Wochen lang schon das „Zuhause“ in Tampere war. Entsprechend gut war die Stimmung im deutschen Lager:

Verteidiger Fabio Wagner: „Es ist eine schöne Momentaufnahme und ein gutes Gefühl, wieder hier zu sein in Tampere. Wir freuen uns alle sehr auf das Halbfinale morgen und haben uns gut vorbereitet, um den nächsten Schritt im Turnier zu machen. Es wird bestimmt ein besonderes Spiel gegen einen Top-Gegner.“

Stürmer Parker Tuomie: „Man merkt, wie wohl wir uns hier in Tampere fühlen. Wir kennen die Kabine, das Hotel, einfach alles. Die Arbeit hier für uns ist lange nicht zu Ende, es wird morgen ein hartumkämpftes Spiel. Ich glaube beide Teams respektieren sich, es wird ein schnelles Spiel mit Tempo. Wir müssen so weiterspielen und auf deren Stars im Team aufpassen. Wir haben gerade im letzten Spiel bewiesen, dass wir gegen Top-Spieler dagegenhalten und effektiv spielen können, was unsere eigenen Chancen angeht.“

Stürmer JJ Peterka: „Es war ein großes Ziel der Mannschaft, wieder hierherzukommen und in unsere Kabine in Tampere zurückzukehren. Wir müssen morgen wieder so füreinander kämpfen wie gegen die Schweiz. Jeder wird wieder einhundert Prozent geben und auch wieder Schüsse blocken, also einfach mit Herzblut spielen.“

Bundestrainer Harold Kreis: „Ich habe heute der Mannschaft nochmal für das Spiel gestern gratuliert, mit der Bedeutung auf gestern. Wir wissen, dass wir auch morgen wieder ein Spiel 7 vor uns haben und eine Top-Leistung abrufen müssen. Die US-Amerikaner sind vorbereitet auf uns, sie haben Respekt vor uns. Mir hat der amerikanische Trainer heute nochmal bestätigt, dass das Spiel gegen uns in der Vorrunde deren schwerste Partie war. Genau deshalb brauchen wir wieder eine so kompakte, kämpferische und disziplinierte Leistung wie gegen die Schweiz.“

