ZurÃ¼ck in Limburg: Andrej Teljukin

Limburg. (PM Rockets) 1277 Spiele in der DEL, DEL2, KHL, VHL, Oberliga und Regionalliga. Das lässt auf eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere schließen.

Vor genau 29 Jahren begann diese großartige Karriere in der RHL (Russland) bei Molot-Prikami Perm.

Im zarten Alter von 18 Jahren verlässt Andrej Sergejewitsch Teljukin Russland in Richtung Europa. Sein Ziel ist Diez.

Nicht der Nabel der Welt, aber ein ganz besonderer Ort an den er 29 Jahre später zurückkehren wird.

Dazwischen liegen Vereine wie Trier, Nordhorn, Kassel, Neuwied, Oberhausen, Riessersee, Hannover, Duisburg, Bremerhaven, nochmal Diez-Limburg, Rostock und diverse Vereine in Russland in einer Kontinentalliga, die fast so stark ist wie die berühmte National Hockey League (NHL).

„Willi schenkte mir vertrauen als mich niemand kannte. Ich war hier völlig fremd, verstand die deutsche Sprache nicht. Sein Vertrauen ermöglichte mir den Start in eine großartige Karriere als Eishockeyspieler. Auch als ich später weitergezogen bin, sind wir unser ganzes Leben lang Freunde geblieben.“

Was in den letzten Jahren zwischen 2. Vorsitzenden Willi Lotz und Andrej Teljukin immer mal wieder „gesponnen“ wurde, wird in der Saison 2022/2023 nun endlich Wirklichkeit.

Teljukin wird neuer Coach der EG Diez Limburg, eine kleine Sensation.

Zuletzt stand Teljukin nicht nur als Betreuer an der Bande der Fishtown Pinguins in Bremerhaven, sondern war auch noch in der Regionalliga Nord bei den Jadehaien Sande als aktiver Spieler unter Vertrag.

„Ich beende nun endgültig meine Karriere als aktiver Spieler, möchte aber das Eishockey nicht an den Nagel hängen. Der nächste für mich logische Schritt war es, als Trainer einen Job zu übernehmen. Es wird ungewohnt sein an der Bande zu stehen und nicht mehr aktiv auf dem Eis eingreifen zu können.“

In einem Telefonat mit Willi Lotz griff man die Idee von damals wieder auf und machte Nägel mit Köpfen.

„Mit Andrej haben wir einen Trainer gefunden, welcher das Business kennt, der den Ehrgeiz hat, der vor allem sehr gut in der Eishockeywelt vernetzt ist.

Was möchte Teljukin erreichen, wie lauten seine Ziele?

„Ich bin durch und durch Sportler. Ich möchte jedes Spiel gewinnen, wer diesen Ehrgeiz nicht hat, ist bei mir falsch. Natürlich werden wir nicht jedes Spiel gewinnen können, das ist mir klar, aber ich erwarte vollen Einsatz meiner Spieler und ein besseres Abschneiden wie in der vergangenen Saison. Ich möchte mit meiner Mannschaft möglichst weit kommen.“

Vielleicht beginnt für Andrej Teljukin erneute eine Karriere, diesmal an der Bande, aber wieder am Diezer Heckenweg.

Für die Rockets ein großartiger Name, der vielleicht auch alteingesessene Fans wieder in die Eishalle locken könnte.