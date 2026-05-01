Zurück in die Zukunft – Lakers wechseln das Logo!

Rapperswil. (PM Lakers) Im Schloss Rapperswil wurde heute Abend in feierlichem Rahmen das neue Logo der SC Rapperswil-Jona Lakers vorgestellt – es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln des Vereins.

Zusätzlich gab der Verein bekannt, dass ab der kommenden Saison auch ein neues Maskottchen an den Start gehen wird.

Manchmal ist ein Schritt zurück genau das Richtige. Mit dem neuen Logo in zwei Varianten kehren die SCRJ Lakers zurück zu ihren Wurzeln und damit zum «e»-Logo, das in den frühen 1970er-Jahren von Grafiker Walter Brack entworfen worden war. Das «e» steht, so sagt es die Legende, für Eissport. Die Farben sind aufgrund des damals aufflammenden nordamerikanischen Einflusses auf das Leben in Europa an die US-Flagge angelehnt, die Rose steht für Rapperswil. Das «e»-Logo hielt sich mit Varianten bis 2005, als der SCRJ zu den Lakers wurde und neben der Farbe Eisblau das Logo mit der Welle und Flügeln eingeführt wurden. Nach dem Abstieg in die Nationalliga B folgte die Rückkehr zu Rot-Weiss-Blau und auch zum «e»-Logo, das mit dem markanten Lakers-Schriftzug ergänzt wurde.

Und nun also die Rückkehr zu den Wurzeln. Heute Abend wurde an einem Event im grossen Rittersaal im Schloss Rapperswil das neue, alte Logo in zwei Varianten vorgestellt. Die SCRJ Lakers unterscheiden dabei zwischen Bildmarke (reduziertes «e»-Symbol ohne Text) und Wort-Bild-Marke (Kombination aus «e» und Schriftzug «SC Rapperswil-Jona Lakers»). Das «e» ohne Text kommt auf den Trikots, im Stadion, im Bereich Merchandise und Fanartikel, Social Media, Grafiken, Videos und als Logo im TV zum Einsatz. Die Wort-Bild-Marke mit Schriftzug wird im Zusammenhang mit der Lakers Sport AG verwendet, beispielsweise in offiziellen Dokumenten, auf der Mitarbeitenden-Kleidung, auf der Website und in Kommunikationen.

Nachhaltige Umsetzung

«Mit dem neuen Logo wollen wir ganz bewusst zurück zu unserer ursprünglichen Identität und haben deshalb zwei Logos, eines davon als reine Bildmarke geschaffen», erklärt Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler einen der Hauptgründe für den Wechsel und ergänzt: «Wir sind sehr stark mit Rapperswil-Jona verbunden, unsere Herkunft ist ein wichtiger Teil unserer DNA. Wir wollen unsere Werte gemeinsam mit unseren Fans leben, deshalb waren sie von Anfang an in diesen Prozess eingebunden». Das bisherige Logo sei in Erscheinungsbild und Schrift «aufgeräumt», modernisiert und vereinfacht worden. Auch Aspekte wie die Sichtbarkeit im TV hätten dabei mitgespielt, sagt Bütler weiter. Man habe aber beim Design bewusst nichts Revolutionäres machen wollen, sondern sei dem Motto «Zurück in die Zukunft» gefolgt.

Bereits ab morgen wird das neue Logo, das in enger Zusammenarbeit zwischen Klub und Fans erarbeitet und von René Schmid, dem kreativen Produzenten der Lakers grafisch umgesetzt wurde, am und ums Stadion angebracht. Digital wird das neue Logo ebenfalls bereits ab dem 1. Mai eingesetzt. Selbstverständlich kann nicht alles an einem Tag umgesetzt werden, in diesem Bereich will der SCRJ nachhaltig vorgehen und beispielsweise das Briefpapier mit dem bisherigen Logo aufbrauchen. Bis zum Saisonstart im September sollen dann alle Aspekte des Logowechsels umgesetzt sein.

Von «Leyki» zum Hirsch

Am Event im Schloss wurde ausserdem angekündigt, dass es ab der Saison 2026/27 auch ein neues Maskottchen geben wird. Waschbär «Leyki» wird durch einen Hirsch ersetzt – damit wird die Verbundenheit zu Rapperswil-Jona weiter verstärkt. Der Hirsch ist zentraler Bestandteil der Gründungslegende von Rapperswil und deshalb auch seit vielen Jahren am Schlosshügel mit einem Hirschpark vertreten. «Der Hirsch ist ein stolzes, kräftiges und würdevolles Tier. Zusammen mit seiner Verbundenheit zu unserer Heimat passt er deshalb perfekt zu uns», sagt Markus Bütler zum neuen Vereins-Tier. Das konkrete Aussehen des neuen Maskottchens wird in den nächsten Wochen definiert und ausgestaltet. Bei der Namensgebung werden die Fans gefragt sein: Schon bald wird auf den Kanälen der SCRJ Lakers dazu aufgerufen werden, Namensvorschläge zu machen.