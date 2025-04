ZurÃ¼ck in die Zukunft: Axel MÃ¼ffeler wird wieder Head of Development der Young Roosters Iserlohn

Iserlohn. (EM / Roosters) Axel Müffeler, bisher Manager Sport bei den Profis, wird ab dem 1. Mai 2025 wieder den Posten als Head of Development in der Nachwuchsabteilung bekleiden.

Diese Funktion hatte er bereits zwischen 2022 und 2023 ausgeübt. Seit Herbst 2023 hatte Axel Müffeler als Nachfolger von Christian Hommel die sportlichen Geschicke der Iserlohn Roosters geleitet. Im vergangenen Sommer zeichnete er sich gemeinsam mit dem mittlerweile geschassten Ex-Headcoach Doug Shedden für die Kaderplanung verantwortlich.

Neben der sportlichen Leitung der Young Roosters wird Müffeler in Zusammenarbeit mit Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sowie Prokurist Bernd Schutzeigel auch organisatorische Aufgaben für die Profis und die GmbH übernehmen.

Roosters-Clubchef Wolfgang Brück erklärt auf der Homepage des DEL-Klubs: „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir die wichtige Verzahnung zwischen unseren Profis und der Nachwuchsleistungsabteilung vorantreiben. Axel Müffeler hat in den vergangenen drei Spielzeiten in verschiedenen Funktionen rund um diesen Verantwortungsbereich gearbeitet, weshalb wir uns auf dieser Position mit ihm sehr gut aufgestellt sehen.“

Müffeler ergänzt: „Wir haben in diesem Bereich sicherlich einige Projekte rund um unseren Club zu realisieren und ich bin sehr gespannt darauf, meinen Teil dazu beizutragen.“

Arbeitsgruppe „Zukunft Eissport Iserlohn“ legt verbindlichen Fahrplan fest

In ihrer Mitteilung weisen die Roosters daraufhin, dass Axel Müffeler gemeinsam mit Bernd Schutzeigel auch Teil der Arbeitsgruppe „Zukunft Eissport Iserlohn“ ist, die durch den Sportausschuss der Stadt Iserlohn begründet wurde. Die Arbeitsgruppe steht unter der Leitung der Bädergesellschaft. Weitere Beteiligte sind die Bauverwaltung der Stadt Iserlohn, das Sportamt der Stadt Iserlohn.

Gemeinsames Ziel der Arbeitsgruppe ist es, den Standort des Eishockeysports in Iserlohn langfristig auf Liga-Niveau zu sichern und nachhaltig zu entwickeln. (wir berichteten) In einem ersten Workshop im März wurden hierzu klare Leitlinien festgelegt und ein verbindlicher Fahrplan für die weiteren Schritte vereinbart. „Die Gespräche verliefen in einer freundschaftlichen und konstruktiven Atmosphäre, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, wird Axel Müffeler zitiert.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV