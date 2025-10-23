Zurück in die Erfolgsspur: Eispiraten treffen auf Weiden und Ravensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nach einem Wochenende mit Licht und Schatten wollen die Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 wieder Konstanz in ihre Leistungen bringen und zurück in die Erfolgsspur finden.

Am Freitagabend (24.10.2025 – 20:00 Uhr) gastieren die Westsachsen bei den Blue Devils Weiden, ehe am Sonntag (26.10.2025 – 17:00 Uhr) die Ravensburg Towerstars zum Heimspiel im Sahnpark erwartet werden. Tickets für das Heimspiel sind weiterhin online, an allen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

Zwischen Aufholjagd und Rückschlag – Eispiraten mit zwei Gesichtern

Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores zeigte zuletzt zwei völlig unterschiedliche Gesichter: Beim Tabellenführer EV Landshut bewiesen die Crimmitschauer am vergangenen Freitag große Moral, als sie einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Auswärtssieg umwandelten. Zwei Tage später folgte jedoch die bittere Ernüchterung – beim Family Day im Sahnpark setzte es gegen die Bietigheim Steelers eine schmerzhafte 4:6-Niederlage.

Erschwerend kam hinzu, dass die Eispiraten ohne ihre etatmäßigen Torhüter auskommen mussten: Kevin Reich fehlte aufgrund der Geburt seines zweiten Sohnes, Christian Schneider verletzungsbedingt. Ersatzweise stand Leih-Goalie Louis Eisenhut aus Memmingen zwischen den Pfosten und machte seine Sache ordentlich – dennoch blieb das Spielglück aus.

Christian Schneider im Aufbautraining – Mario Scalzo fehlt rund zwei Wochen

Neben den Langzeitverletzten Tim Lutz und Ralf Rollinger wird Christian Schneider auch weiterhin fehlen, befindet sich aber immerhin bereits im Aufbautraining und wieder auf dem Eis. Während Kevin Reich wieder in das Aufgebot zurückkehrt, fällt Mario Scalzo mit einer Fußverletzung, die er sich am vergangenen Sonntag zuzog, rund zwei Wochen aus. Dafür stehen sowohl Alexander Schmidt als auch Felix Thomas als Alternativen für die Verteidigung bereit und könnten wieder in den Kader rücken – wobei erstgenannter heute bei den Saale Bulls aus Halle mittrainierte und somit auch ein Einsatz bei dem Oberliga-Kooperationspartner im Raum steht.

Auswärtsspiel bei den Blue Devils Weiden

Zum Auftakt des Wochenendes reisen die Eispiraten am morgigen Freitag nach Weiden. Der letztjährige Aufsteiger überraschte in seiner Premierensaison als Underdog und kämpfte sich bis in die Playoffs, wo man nur knapp an den Krefeld Pinguinen scheiterte. Das Team von Trainer Sebastian Buchwieser startete so ambitioniert in die neue Saison, musste zuletzt aber Lehrgeld zahlen: Drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, darunter ein deutliches 1:6 gegen Bietigheim, zeigen, dass die Oberpfälzer aktuell mit der harten Realität der DEL2 zu kämpfen haben. Zudem plagen die Blue Devils Verletzungssorgen.

Trotzdem sind die Weidener keineswegs zu unterschätzen – schon in der vergangenen Saison taten sich die Eispiraten schwer und konnten nur eines der insgesamt vier Duelle für sich entscheiden. Besonders Tyler Ward und Tomas Rubes (je 13 Scorerpunkte) sowie Verteidiger Tommy Muck (1 Tor, 9 Assists) zählen derzeit zu den Leistungsträgern.

Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit Luca Gläser, der in der Vergangenheit bereits das Trikot der Eispiraten trug. Der Stürmer hat zum Start der Spielzeit nicht ganz in die Spur gefunden, dürfte gegen seinen Ex-Club aber besonders motiviert sein.

Die Ravensburg Towerstars kommen in den Sahnpark

Am Sonntag empfängt Crimmitschau dann den Vizemeister der Vorsaison – die Ravensburg Towerstars. Die Oberschwaben um Trainer Bohuslav Subr haben einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Mit 14 Punkten aus zehn Spielen rangiert Ravensburg aktuell nur auf Tabellenplatz neun, was angesichts der eigenen Ansprüche schon irgendwie enttäuschend ist.

Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Serie – gegen Düsseldorf (1:3), Weißwasser (2:6) und Rosenheim (1:3). Dennoch ist der Kader der Towerstars hochkarätig besetzt: Robbie Czarnik (12 Punkte) und Erik Karlsson (ebenfalls 12 Punkte) führen die interne Scorerliste an, während Mark Rassell mit sieben Treffern der torgefährlichste Akteur ist.

Zudem gibt es auch hier einige bekannte Gesichter im Aufgebot: Neben Ex-Eispirat Robbie Czarnik steht auch Torhüter Ilya Sharipov im Kader der Towerstars, der sich in den letzten Jahren zu einem der besten Goalies der Liga entwickelt hat. Ebenfalls zurück kehrt Thomas Reichel, der in den vergangenen beiden Jahren für Crimmitschau auflief.

Mentalität zeigen und Zählbares einfahren

Nach einem emotionalen, aber ergebnistechnisch durchwachsenen Wochenende wollen die Eispiraten nun wieder Zählbares einfahren. Gegen zwei starke, aber derzeit ebenfalls schwankende Gegner bietet sich die Chance, Selbstvertrauen zu tanken und den Anschluss an die oberen Tabellenränge zu halten. Dafür braucht es in Weiden und vor heimischer Kulisse gegen Ravensburg erneut Kampfgeist, Konzentration – und die Mentalität, die man in Landshut so eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Für alle Fans, die nicht ins Stadion gehen können, wird es wieder zwei Möglichkeiten geben, dass Team von Cheftrainer Jussi Tuores dennoch live zu verfolgen. So bietet Sporteurope.TV einen kostenpflichtigen Livestream aller DEL2-Begegnungen an. Die Kollegen von etconline.de werden alle Fans zudem mit einem kostenfreien Liveticker auf dem Laufenden halten.

Mario Scalzo fällt rund zwei Wochen aus

Aufbautraining auf dem Eis: Fortschritte bei Christian Schneider

Die Eispiraten Crimmitschau müssen in den kommenden zwei Wochen auf Verteidiger Mario Scalzo verzichten. Der 40-jährige Routinier hat sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers eine Fußverletzung zugezogen. Das ergaben weitere Untersuchungen in den vergangenen Tagen. Mario Scalzo zählte bislang zu einer wichtigen Stütze im Defensivverbund der Westsachsen.

Noch nicht vollends im Teamtraining, aber zumindest wieder auf dem Eis befindet sich hingegen Christian Schneider. Der Torhüter laborierte seit mehreren Wochen an einer Unterkörperverletzung und wird nun Schritt für Schritt aufgebaut.

Die Eispiraten freuen sich über die Rückkehr von „Snaydz“ auf das Eis und wünschen „Scalzy“ eine schnelle und vollständige Genesung!

