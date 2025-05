ZurÃ¼ck in der Red Bull Organisation: MÃ¼nchen verpflichtet Verteidiger-Talent Rio Kaiser

München. (PM Red Bulls) Der U20-Nationalspieler Rio Kaiser trägt ab sofort das Trikot des EHC Red Bull München.

Der 18-jährige Verteidiger wechselt aus Berlin an die Isar und kehrt damit in eine vertraute Umgebung zurück.

Kaiser wurde zwischen 2020 und 2023 in der Red Bull Eishockey Akademie an der bayerisch-österreichischen Grenze in Liefering ausgebildet und durchlief dort sämtliche Nachwuchsteams von der U16 bis zur U20. Nun wird der Linksschütze erstmals Teil der Münchner Profimannschaft.

Zuletzt stand der gebürtige Berliner bei den Eisbären Berlin unter Vertrag. Der zwei Meter große und 94 Kilogramm schwere Abwehrspieler absolvierte für den amtierenden deutschen Meister bereits zehn Partien in der PENNY DEL und zählte offiziell auch zur Meistermannschaft 2025. Darüber hinaus kam Kaiser in der Saison 2024/25 in 24 DEL2-Spielen für die Lausitzer Füchse zum Einsatz. Einen weiteren Entwicklungsschritt machte er in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL, in der er 25 Spiele für die Peterborough Petes bestritt.

Rio Kaiser: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und meine Rückkehr in die Organisation. Meine Zeit in der Red Bull Eishockey Akademie war äußerst prägend und positiv, daran denke ich sehr gerne zurück. Ich bin überzeugt, dass ich mich in München sportlich wie persönlich weiterentwickeln werde. Ab sofort werde ich alles dafür tun, meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Es ist großartig, dass Rio den Weg zurück in unsere Organisation gefunden hat. Als echtes Eigengewächs der Red Bull Eishockey Akademie bringt er beste Voraussetzungen mit, um sich zu einem starken Verteidiger zu entwickeln. Nun ist es unsere Aufgabe, sein Potenzial gezielt zu fördern und ihn auf dem nächsten Schritt seiner Karriere zu begleiten.“

Kaiser wird bei den Red Bulls mit der Rückennummer 18 auflaufen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (3): Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (8): Konrad Abeltshauser, Will Butcher (AL), Maximilian Daubner, Rio Kaiser, Les Lancaster (AL), Ryan Murphy (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (15): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder, Luis Schinko

