ZurÃ¼ck in der Erfolgsspur: Huskies drehen das Spiel gegen die EislÃ¶wen

Kassel. (PM Huskies/Eislöwen) Zum ersten Heimspiel nach der Deutschland-Cup-Pause waren die Dresdner Eislöwen zu Gast in Nordhessen.

Vor über 3300 Zuschauern in der Nordhessen Arena drehten die Schlittenhunde einen frühen 0:2-Rückstand und festigen mit drei Punkten die Tabellenführung.

Der Spielbeginn hätte aus Sicht der Huskies kaum unglücklicher laufen können. Nach nur 37 Sekunden zog Porsberger über den rechten Flügel ins Drittel der Gastgeber und traf mit einem satten Schlagschuss unter die Latte zur Führung für die Eislöwen (1.). In der Folge verpassten die Huskies es, ihre kleinen Gelegenheiten zu nutzen. Einen Stockschlag von Valenti bestraften die Gäste abermals in Person von Porsberger, der so nach nur zehn Minuten bereits einen Doppelpack geschnürt hatte. Im Anschluss näherten sich die Gastgeber ihrem ersten Torerfolg, doch Ahlroth verpasste eine Hereingabe von Keck (13.) und Faber traf mit einem Schlagschuss von der blauen Linie nur das Gestänge (14.). Sekunden vor Schluss durfte die Nordhessen Arena dann doch noch jubeln. Nach einem Icing der Eislöwen, gewann Weidner das Bully klar und Valenti schloss umgehend ins rechte Eck ab (20.).

Im Mittelabschnitt machten die Huskies dort weiter, wo sie zum Ende des ersten Drittels aufgehört hatten. Nach einem zuerst erfolgreichen Penaltykill, erarbeitet sich Weidner auf der anderen Seite den Puck, legte ihn mit der Rückhand zurück auf Lowry, welcher aus halblinker Position zum Ausgleich traf (26.). Dies war womöglich auch der Auslöser für die darauffolgende Druckphase der Huskies. Die Huskies schnürten die Eislöwen in ihrem Drittel ein und erzwangen so eine Strafzeit gegen die Gäste. Im Überzahlspiel drehten die Nordhessen die Partie mit einer sehenswerten Kombination von Ahlroth auf Mieszkowski, welcher von hinter der Grundlinie Keck im Slot fand, der ins rechte obere Eck zum 3:2 traf (31.). Ein anschließendes Powerplay gestaltete sich weniger positiv für die Schlittenhunde. Nach einem abgefangenen Pass vollendete Rundqvist seinen Alleingang in Unterzahl zum Ausgleich (33.).

Fünf Minuten dauerte es im Schlussabschnitt ehe die Huskies die erneute Führung erzielten. Über den rechten Flügel gelangte Weidner ins Offensivdrittel, wo er auf den heraneilenden Keussen zurücklegte, der mit einem Strahl ins Gäste-Gehäuse den Angriff vergoldete (45.). Im restlichen Drittel lag es schließlich an der Defensive, die Führung ins Ziel zu bringen. Gerade Maxwell zeichnete sich in den Schlussminuten mit einigen starken Paraden aus. Den Schlusspunkt setzte Preto mit einem Treffer ins leere Tor, dem eine hart erkämpfte Vorarbeit von Sykora vorausging (59.).

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es war ein Spiel mit sehr hoher Intensität. Wir haben uns im Vergleich zu Sonntag spielerisch gesteigert, auch wenn das Ergebnis wieder null Punkte sind. Wir hatten unsere Chancen und das Momentum noch zum Ausgleich zu kommen. Die Jungs haben gezeigt, dass sie Eishockey spielen können und viel Leidenschaft gebracht und defensiv gekämpft. Leider werden wir für diesen Fehler im Forecheck mit dem Konter zum 3:4 bestraft und Kassel entscheidet so das Spiel. Es ist extrem ärgerlich, dass wir keine Punkte mitnehmen. Aber spielerisch war es ein Schritt in die richtige Richtung.“

Tore:

0:1 Porsberger (Rundqvist, Karlsson – 1. Min.)

0:2 Porsberger (PP – Karlsson, Bindels – 10. Min.)

1:2 Valenti (Weidner – 20. Min.)

2:2 Lowry (Weidner, Valenti – 26. Min.)

3:2 Keck (PP – Mieszkowski, Ahlroth – 31. Min.)

3:3 Rundqvist (SH – Riedl – 33. Min.)

4:3 Keussen (Weidner, Valenti – 45. Min.)

5:3 Preto (ENG – Sykora – 59. Min.)

