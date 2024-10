ZurÃ¼ck im Wohnzimmer: ESC Kempten tritt zweimal zuhause an, PeiÃŸenberg und Schongau kommen ins AllgÃ¤u

Kempten. (PM ESC) Genug der Vorbereitung, genug der Auswärtsspiele. Noch einen letzten Test wird es geben für die Sharks, die Generalprobe vor dem Saisonstart...

Kempten. (PM ESC) Genug der Vorbereitung, genug der Auswärtsspiele. Noch einen letzten Test wird es geben für die Sharks, die Generalprobe vor dem Saisonstart quasi.

Und endlich wieder daheim im Wohnzimmer, der ABW Arena. Gefühlt hat sich die Vorbereitung bis zu diesem Wochenende lange gezogen, was zum einen an den vielen Spielen auf fremdem Eis liegt, zum anderen wohl auch an der noch nicht so erfolgreichen Spielweise der Kemptener. Dies war auch Thema beim Fanstammtisch am vergangenen Montag bei der die Trainer und die sportliche Leitung Stellung nahmen zu den bisher gezeigten Spielen. Trainer Sven Curmann ist noch nicht wirklich zufrieden mit den zuletzt gezeigten Leistungen, gerade bei den Niederlagen in Miesbach und Peißenberg. Er arbeitet mit seinem Team aber auch akribisch an den offenen Baustellen und ist optimistisch zum Saisonstart rechtzeitig in Form zu sein. Und lieber hat er die schlechten Ergebnisse in der Vorbereitung als dann in der Punkterunde. Auch in der letzten Saison waren die Ergebnisse in den Testspielen nicht berauschend, aber ab dem ersten Punktspiel lief es dann erfolgreich. So soll es idealerweise auch in der anstehenden Spielzeit laufen.

Zunächst steht am Freitag um 19.30 der finale Test gegen den Vizemeister an, der TSV Peißenberg kommt nach Kempten. Vor Wochenfrist gab es eine 2:5 Niederlage bei den Miners, Kempten scheiterte dabei unter anderem an der mangelnden Chancenverwertung. Curmann geht es aber nicht vordergründig um das Endergebnis sondern vor allem um die Spielweise seines Teams und um das Umsetzen seiner Vorgaben. Auf jeden Fall noch einmal ein richtig schwerer Test, bevor es dann am Sonntag um 17.30 erstmals um Punkte geht. Und wie bereits vor Jahresfrist gastiert die EA Schongau zum Saisonauftakt an der Memminger Straße. Die Mammuts kommen mit vielen Vorschusslorbeeren, sie haben eines der jüngsten Teams der Liga und sind entsprechend laufstark. Zudem haben sie ihre Ausländerpositionen gut besetzt und mit Dominik Krabat einen absoluten Topstürmer der Bayernliga im Kader. Erst vor kurzem wurde auch der ehemalige Kemptener Clay Ellerbrock als Neuzugang präsentiert. Im Gegenzug wechselten im Sommer Torwart Xaver Nagel sowie Stürmer Florian Höfler vom Lech an die Iller. Auch wenn es beim Miniturnier in Pfronten im August einen Sieg über Schongau gab, so weiß Curmann doch, dass dies so früh in der Vorbereitung noch überhaupt kein Maßstab war und am Sonntag eine offene Begegnung zu erwarten sein wird. Tickets für die Begegnungen gibt es wie immer im Vorverkauf über die Homepage der Sharks www.esc-kempten.de Es wird aber natürlich auch eine Abendkasse geben.