ZurÃ¼ck im Norden: Leon Hungerecker wechselt wie erwartet nach Bremerhaven

Bremerhaven. (EM) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben einen Nachfolger für Maxi Franzreb präsentiert.

Wie schon berichtet wird Leon Hungerecker zukünftig an der Nordsee im Tor stehen.

Der 27- jährige gebürtige Lüneburger machte seine ersten Schritte in der Jugend auf dem Eis beim Adendorfer EC und in Hamburg. Über Timmendorf, Kassel und Weißwasser führte ihn sein Weg 2022 nach Nürnberg. In der laufenden Saison absolvierte er insgesamt 43 Spiele für die Ice Tigers.

Bremerhavens Sportdirektor Sebastian Furchner erklärt auf der Webseite des Klubs: „Mit Leon bekommen wir einen hungrigen und lernwilligen Torhüter in unsere Reihen. Leon hat eine enorme Entwicklung hingelegt und hat stetig Schritte nach vorn gemacht. Zuletzt hat er sehr starke Leistungen in der DEL gezeigt und sich auch für die Nationalmannschaft empfohlen. Wir sind uns sicher, dass wir mit Leon zusammen unsere gemeinsamen Ziele erreichen können.“

Leon Hungerecker erklärt an selbiger Stelle zu seinem Wechsel: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung im hohen Norden. Meine Vorfreude auf die fantastische Atmosphäre in der Eisarena und die Stimmung in der vollen Halle ist riesig. Ich kann es kaum abwarten für die Fischtown Pinguins zu spielen.“

Leon Hungerecker wird das Trikot mit der Rückennummer #27 tragen und bereits zum Sommertraining in Bremerhaven erwartet.

Aktuell steht Hungerecker im Aufgebot der Nationalmannschaft, die sich in der Slowakei auf die WM vorbereitet.

