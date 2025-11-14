Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Nachwuchs

Zurück aus der Pause – Nachwuchsteams der Starbulls heiß auf die nächsten Punkte

14. November 2025
© Starbulls Rosenheim e.V.
Rosenheim. (PM Starbulls) Nach der Novemberpause geht es für den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim wieder richtig zur Sache.

Zahlreiche Teams greifen am Wochenende ins Geschehen ein – mit spannenden Heimspielen, herausfordernden Auswärtspartien und jeder Menge Eishockeybegeisterung.

U20: Heimserie gegen Düsseldorf

Die U20 empfängt an diesem Wochenende die Düsseldorfer EG im heimischen ROFA-Stadion. Nach einer intensiven Trainingsphase will das Team an die positiven Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und wichtige Punkte in der Qualifikationsrunde sichern. Der Spielbeginn ist am Samstag um 19:30 Uhr, das zweite Aufeinandertreffen folgt am Sonntag um 10:30 Uhr. Mit Einsatz und Teamgeist wollen die jungen Starbulls vor eigenem Publikum überzeugen.

U17: Doppelte Heimspiel-Power

Auch die U17 darf sich über zwei Heimspiele freuen. Am Samstag um 16:30 Uhr empfängt sie den AEV Augsburg, bevor es am Sonntag um 17:00 Uhr gegen den EHC Nürnberg weitergeht. Nach einer starken ersten Saisonhälfte möchte die Mannschaft an ihre solide Form anknüpfen und in beiden Begegnungen punkten.

U15: Auswärts in Bad Tölz

Die U15 tritt am Sonntag um 16:00 Uhr auswärts in Bad Tölz an. Nach intensiven Trainingswochen soll der Fokus nun wieder auf Wettkampfpraxis und Punktejagd liegen. Die jungen Rosenheimer wollen sich mit Spielfreude und Kampfgeist beim Derby behaupten.

U13B: Auswärtsspiel in Inzell

Für die U13B-Mannschaft geht es am Sonntag um 10:00 Uhr auswärts nach Inzell. Das Team möchte an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und sich mit Einsatz und Leidenschaft auf dem Eis präsentieren.

U11A und U11C: Nachwuchs mit doppeltem Einsatz

Die U11A-Mannschaft reist am Samstag um 11:00 Uhr nach Peiting, wo sie auf einen starken Gegner trifft. Fast zeitgleich ist auch die U11C-Mannschaft im Einsatz – sie spielt am Samstag um 10:45 Uhr auswärts in Klostersee. Beide Teams wollen mit Spielfreude, Teamgeist und Energie überzeugen.

Ein volles Eishockeywochenende steht bevor – mit spannenden Heimspielen im ROFA-Stadion, intensiven Auswärtspartien und jeder Menge Einsatzfreude beim Starbulls-Nachwuchs. Der Start in die zweite Saisonhälfte verspricht Eishockey auf hohem Niveau und viele Emotionen auf und neben dem Eis.

