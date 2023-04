Zurück auf dem Thron: Red Bulls sind zum vierten Mal deutscher Meister

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München ist zum vierten Mal Deutscher Meister! Die Red Bulls gewannen Spiel 5 gegen den ERC...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München ist zum vierten Mal Deutscher Meister!

Die Red Bulls gewannen Spiel 5 gegen den ERC Ingolstadt mit 3:1 (1:1|0:0|2:0) und setzten sich damit in der packenden Finalserie mit 4:1 durch. Vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion erzielten Maximilian Kastner, Andreas Eder und Filip Varejcka die Münchner Tore. Für Trainer Don Jackson ist es der neunte DEL-Titel.

Spielverlauf

Bis in die siebte Minute passierte wenig vor den Toren, dann brachte Ty Ronning die Gäste mit einem Treffer der Marke Zufallsprodukt in Führung. Die Red Bulls erhöhten daraufhin das Tempo, Ingolstadt hielt dagegen und Jonas Stettmer seinen Kasten bis in die 13. Minute sauber. Bei Kastners Direktschuss war der Keeper der Panther dann machtlos. Die Geschwindigkeit auch danach hoch, die Zweikämpfe hart geführt, ein weiterer Treffer sollte vor der ersten Pause aber nicht mehr fallen.

Im Mittelabschnitt arbeiteten die Red Bulls an ihrem zweiten Treffer. Austin Ortega hatte in Überzahl (29.) eine von mehreren guten Möglichkeiten. Ab der 33. Minute spielte Ingolstadt fast durchgängig in Überzahl, Mathias Niederberger und seine Vorderleute verteidigten das Münchner Tor aber erfolgreich. Mit 1:1 ging es in die zweite Pause.

Die Red Bulls auch zu Beginn des Schlussdrittels in Unterzahl, doch selbst bei 3-gegen-5 war der starke Niederberger nicht zu bezwingen. München machte es in eigener Überzahl besser: Eder knallte den Puck in der 52. Minute zum 2:1 in den Winkel. Ingolstadt erhöhte daraufhin das Risiko. Als die Panther den zusätzlichen Feldspieler brachten, machte München den Deckel drauf. Varejcka setzte mit seinem Empty-Net-Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt. Die Red Bulls sind deutscher Meister.

Frederik Tiffels: „Es ist unglaublich und wunderschön. Wir waren heute in Rückstand, das ganze Spiel war offen und am Ende machen wir dann das Tor. Geil, dass es geklappt hat.“

Tore:

1:0 | 06:12 | Ty Ronning

1:1 | 12:42 | Maximilian Kastner

2:1 | 51:53 | Andreas Eder

3:1 | 58:25 | Filip Varejcka

Zuschauer: 5.728

