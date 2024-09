ZurÃ¼ck auf dem Eis: Der ESV Buchloe startet am Sonntag zu Hause gegen Sonthofen in die Testspielphase â€“ davor tut sich nochmals was im Kader

Buchloe. (chs) Das Warten hat endlich ein Ende! Denn seit Donnerstag sind die Buchloer Piraten endlich wieder auf ihrem gewohnten Terrain unterwegs – dem...

Buchloe. (chs) Das Warten hat endlich ein Ende! Denn seit Donnerstag sind die Buchloer Piraten endlich wieder auf ihrem gewohnten Terrain unterwegs – dem heimischen Eis in der Sparkassenarena.

Somit hat das schweißtreibende Sommer- und Trockentraining endlich ein Ende und die Mannen von Trainer Christopher Lerchner können sich nun auch auf Schlittschuhen wieder entsprechend vorbereiten, um gut gerüstet in die neue Bayernligasaison zu starten. Bevor diese am 13. Oktober auswärts beim TSV Erding beginnt, stehen den Pirates noch einige Testspiele bevor. Hier macht am Sonntag das Heimspiel gegen den Oberallgäuer Landesligisten ERC Sonthofen den Auftakt (18 Uhr), zu dem es für die Schüler unter dem Motto „Back to School – Back to Hockey“ eine besondere Aktion gibt! Alle Schüler haben nämlich nach dem Schulstart diese Woche auch beim Start des ESV an diesem Wochenende im ersten Heimspiel am Sonntag freien Eintritt (alle Schüler ab 16 Jahren unter Vorlage eines entsprechenden Schülerausweises).

Und zu diesem ersten Testspiel hat sich unter der Woche zudem auch nochmals etwas am Kader der Freibeuter getan. Zunächst einmal müssen die Gennachstädter den Abgang von Stürmer Philip Wolf bekanntgeben, der den ESV nach vier Jahren verlassen wird. Aber auch eine Verlängerung eines erfahrenen Defensivmannes haben die Verantwortlichen noch zu verkünden. Die Rede ist von Verteidiger Max Dropmann, der den Rot-Weißen auch in der anstehenden Spielzeit weiterhin die Treue hält. „Zunächst einmal möchten wir uns bei Philip für seinen Einsatz in den letzten vier Jahren für unsere Farben bedanken und ihm für seine Zukunft alles Gute wünschen. Andererseits freuen wir uns natürlich sehr, dass unserem Team mit Max ein wichtiger und erfahrener Leistungsträger erhalten bleibt“, so der sportliche Leiter Florian Warkus.

Der 31-Jährige Dropmann kehrte im vergangenen Winter nach einem fünfjährigen Gastspiel beim EV Füssen zum ESVB zurück, für den er bereits zuvor gespielt hatte. In Füssen reifte Dropmann dabei zu einem echten Leistungsträger, sodass er am Ende dort sogar das Kapitänsamt innehatte. Und mit dieser Erfahrung soll der hochgewachsene Defender auch weiterhin eine Führungsrolle in der doch recht jungen Buchloer Abwehr einnehmen. Diese Vorbildfunktion hatte Dropmann, der im Kaufbeurer Nachwuchs ausgebildet wurde, nach sein Rückkehr im letzten Jahr sofort ausgefüllt, als er sich ohne große Eingewöhnungsphase sofort wieder in der Mannschaft der Gennachstädter integriert hatte. Mit vier Treffern und satten 29 Torvorlagen setzte der 1,92 Meter große Abwehrmann zudem auch offensiv viele Akzente, womit er nicht nur teamintern der punktbeste Verteidiger war, sondern bei den Assists sogar auch ligaweit zu den Top 5 Vorbereitern der Bayernliga zählte. Daher ist man im Piraten-Lager sehr froh, dass man auch künftig auf die Dienste Dropmanns zählen kann.

Dieser ist dann am Sonntag mit seinen Teamkollegen erstmalig wieder unter Wettkampfbedingungen gefordert, wenn der einstige Bayernligarivale ERC Sonthofen zum Match der beiden Allgäuer Teams nach Buchloe kommt. Lange Jahre kreuzten beide Mannschaften in der BEL in intensiven Duellen die Schläger, ehe der Bayernligameister von 2011 und 2014 dann in der Oberliga sein Glück versuchte. Dieses Abenteuer endete 2020, als man auf Grund finanzieller Schwierigkeiten den Rückzug in die Bezirksliga antreten musste. Aus dieser stiegen die Sonthofer anschließend sofort wieder in die Landesliga auf und spielen dort seither eine gewichtige Rolle. Die Rückkehr in die Bayernliga ist den Bulls aber bisher nicht geglückt, da man im letzten Jahr in den Halbfinalplayoffs gegen den Aufsteiger Waldkraiburg knapp den Kürzeren zog. Dennoch haben die Sonthofener eine schlagkräftige Truppe beisammen, mit der auch heuer wieder der nächste Anlauf gestartet werden soll und die den Piraten zum Start in die Vorbereitungsphase bereits einiges abverlangen dürfte.

INFO: Alle vorbestellten Dauerkarten können am Sonntag beim ersten Heimspiel gegen den ERC Sonthofen an der Kasse der Sparkassenarena abgeholt werden. Dort besteht bei den Heimspielen dann auch weiterhin die Möglichkeit, eine Saisonkarte zu erwerben.