â€žZur richtigen Zeit am richtigen Ortâ€œ: Robin Drothen stÃ¼rmt weiter fÃ¼r den EVL

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut ist bei seiner Personalplanung einen weiteren Schritt vorangekommen: Robin Drothen hat seinen Vertrag am Gutenbergweg verlängert und wird auch in der DEL2-Saison 2024/25 das rot-weiße Trikot überstreifen.

Der 22-jährige Stürmer war Ende Januar während der laufenden Spielzeit 2023/24 von den Bayreuth Tigers zum EVL gewechselt und hatte sich rasch als „Glücksgriff“ entpuppt, wie Heiko Vogler feststellt. „Robin kam zur richtigen Zeit an den richtigen Ort“, ergänzt der Cheftrainer und spielt damit auf die zum damaligen Zeitpunkt überaus angespannte Personalsituation an. Vom ersten Tag an profilierte sich der gebürtige Solinger als echter „Energizer“ und eroberte mit einer prägnanten Mischung aus Tempo, Dynamik und körperlicher Präsenz sofort die Herzen der Fans.

„Robin“, so Heiko Vogler, „ist ein starker Zwei-Wege-Stürmer mit Top-Mentalität, nimmt seine Rolle im Team voll an und ist mit seiner Physis immer unangenehm für die Gegenspieler.“ Der Angreifer bestätigt dies ausdrücklich: „Ich sehe mich als harten Arbeiter, der seine Checks gerne zu Ende fährt.“ Er freue sich „riesig“, betont Robin Drothen, nun eine komplette Saison lang für den EVL aufs Eis und „die nächsten Schritte in meiner Entwicklung“ gehen zu können. Mannschaft, Trainer und Fans – in Landshut stimme einfach das Gesamtpaket, sagt der Stürmer und fügt optimistisch hinzu: „Ich denke, wir können viel erreichen!“

Im Unterschied zur Schlussphase der abgelaufenen Saison, als er mit der Rückennummer 86 für den EVL über das Eis wirbelte, wird Robin Drothen künftig mit der Nummer neun auflaufen. „Das ist meine Wunschnummer“, betont er. „Ich hatte sie schon in der Jugend und auch 2022/23, als ich in Ravensburg spielte.“ Dass die Towerstars in dieser Saison die DEL2-Meisterschaft holten, dürfte das Faible des Stürmers für seine neue Nummer noch verstärkt haben…

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 11. Juli 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch (N/EC Bad Nauheim), Tobias Echtler, Dominik Groß, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Linus Brandl (FL), Jack Doremus (N/Bietigheim Steelers), Robin Drothen, Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Edwin Schitz, Luis Scheibengraber (N/EV Landshut U20), Tobias Schwarz (FL), Simon Seidl (FL), David Stieler, Yannick Wenzel (N/Löwen Frankfurt), Benjamin Zientek, David Zucker.