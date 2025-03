Zur Lage der Liga: Platz an der Sonne vergeben, heiÃŸer Kampf ums Heimrecht und um die Pre-Playoffs – Abstiegskampf spannend wie selten zuvor

Neuss. (EM) Und zack, da sind es auch nur noch drei Spieltage bis zum Ende der Hauptrunde in der Penny DEL.

Bevor die fünfte Jahreszeit mit den Playoffs beginnt, stehen aber auch noch einige Entscheidungen an.

Ingolstadt stellt neuen Klubrekord auf

Klar ist, dass der ERC Ingolstadt mit einer bockstarken Hauptrunde vom Platz an der Sonne in die Playoffs starten wird. Die Schanzer haben mit aktuell 110 Punkten ihren eigenen Klubrekord eingestellt.

Der amtierende Deutsche Meister Eisbären Berlin wird voraussichtlich auf Platz zwei einlaufen. Dahinter tobt ein Kampf um die Plätze drei und vier und somit um das Heimrecht in der lukrativen Endrunde. Bremerhaven (90 Pkt.), Mannheim (87) und München (85) liefern sich im Endspurt einen heißen Dreikampf. Dem Duell zwischen München und Mannheim am Sonntag kommt dabei sicherlich eine besondere Bedeutung zu. Die Kölner Haie haben mit aktuell sechs Punkten Vorsprung auf Rang sieben beste Chancen die direkte Playoff-Qualifikation zu packen.

Ice Tigers sind auf Platz sieben eiens der Überraschungsteams der Saison

Nürnberg auf Platz sieben (72 Punkte), Straubing (71), Schwenningen (68), Wolfsburg (65) und Frankfurt (63) streiten sich aktuell um die vier freien Pre-Playoff-Plätze, wobei natürlich die Ice Tigers, Straubing und auch Schwenningen sehr gute Voraussetzungen haben, die Endrunde zu erreichen. Die Ice Tigers, die von vielen Experten vor der Saison eher als Abstiegskandidat gehandelt wurde, darf man getrost als eines der Überraschungsteams der Saison einstufen.









Abstiegskampf extrem spannend

Im gnadenlosen Abstiegskampf konnten sich die Iserlohn Roosters mit den Big Points in Mannheim etwas Luft verschaffen, sind aber noch nicht „durch“.

Die Roosters haben aktuell als Zwölfter 50 Punkte auf ihrem Konto. Die Düsseldorfer EG weist 46 Zähler auf und die Augsburger Panther auf dem Abstiegsplatz 14 stehen bei 45 Zählern.

Entschieden ist im Abstiegskampf aber noch rein gar nichts, denn es kommt noch zu spannenden direkten Duellen. Iserlohn empfängt am letzten Spieltag die Augsburger Panther. Die Panther empfangen am kommenden Dienstag die DEG im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion. Die Panther und ihr Trainer/Manager Larry Mitchell könnten also durchaus noch den Sprung vom letzten Platz schaffen und damit den dritten theoretischen Abstieg vermeiden. In den letzten beiden Jahren blieben die Panther erstklassig, weil sich aus der DEL2 kein aufstiegsberechtigtes Team qualifizieren konnte.

Am Freitagabend konnten die DEG in Bremerhaven und die Panther in Nürnberg keine Punkte einsammeln.









Der Tabellenletzte nach 52 Spieltagen steht als sportlicher Absteiger fest. Vorausgesetzt, dass eines der fünf aufstiegsberechtigten DEL2 Teams (Kassel, Dresden, Krefeld, Landshut, Rosenheim) auch den Titel im Unterhaus feiern kann. Momentan belegen die fünf DEL-Aspiraten einen Platz unter den ersten Sechs in der DEL2 Tabelle. Lediglich die zuletzt stark aufspielenden Ravensburg Towerstars sind als aktuell Dritter nicht aufstiegsberechtigt. Sie wären quasi der allerletzte Strohhalm für den Letzten aus der DEL.

Noch aber ist es nicht soweit und noch können alle drei der abstiegsgefährdeten DEL-Teams den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Interessanterweise haben alle drei noch zwei Heimspiele auf dem Spielplan stehen.

Das Restprogramm der abstiegsgefährdeten DEL-Teams

Iserlohn: Schwenningen (H), Köln (A), Augsburg (H)

Düsseldorf: Nürnberg (H), Augsburg (A), Wolfsburg (H)

Augsburg: Köln (H), Düsseldorf (H), Iserlohn (A)

(H = Heimnspiel / A = Auswärtsspiel)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV