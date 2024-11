ZunÃ¤chst geht es ins Unterland bevor die TÃ¶lzer LÃ¶wen im TigerkÃ¤fig erwartet werden

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth stehen am kommenden Wochenende wieder 2 Spiele auf dem Programm. Am Freitag startet man mit einem...

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth stehen am kommenden Wochenende wieder 2 Spiele auf dem Programm.

Am Freitag startet man mit einem Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken, die Partie beginnt um 19:30 Uhr im Eisstadion Heilbronn. Am Sonntag zur gewohnten Zeit um 18 Uhr empfangen die Tigers die Tölzer Löwen zum Heimspiel. Das Spiel am 1. Dezember ist dabei das erste der 5 Spiele, zu dem die Fans der Tigers vom Black-Friday-Deal profitieren können.

Unabhängig hiervon läuft ab 1.12. auch unsere Adventaktion, über welche wir noch explizit berichten werden.

Die Heilbronner Falken haben bisher 18 Spiele absolviert und liegen auf Platz 4 der Oberliga Süd. Das Team von Trainer Frank Petrozza stellt mit 93 erzielten Treffern die erfolgreichste Offensive der Liga – ein wichtiger Faktor ist dabei das Powerplay: Mit einer Erfolgsquote von 30,8 Prozent führt bereits zu 28 Treffern. Allerdings hat man auch bereits 8 Shorthander kassiert – beides Spitzenwerte im Ligavergleich. Auch im Penaltykilling liegt man mit 81,8 Prozent im Vorderfeld und konnte 2 Treffer bei eigener Unterzahl erzielen.

Topscorer bei den Falken ist Robin Just mit 30 Punkten (4 Tore + 26 Vorlagen) vor Niklas Jentsch (11 + 19) und den beiden kanadischen Neuzugängen Nolan Ritchie (12 + 14) und Calder Anderson (10 + 14). Im Tor setzt man meist auf Patrick Berger, der eine Fangquote von 88,5 Prozent vorweisen kann.

In den letzten 5 Spielen gelangen Heilbronn 3 Siege gegen Bietigheim, Passau und zuletzt in Stuttgart nach Overtime. Im bisher einzigen Duell der Saison kämpften sich die Tigers nach zwischenzeitlichem 1:4 zu einem 5:5 zurück, verloren schlussendlich aber mit 5:8.

Auch die Tölzer Löwen kommen am Sonntag mit drei Siegen aus den letzten 5 Spielen in den Tigerkäfig: Gleich zwei Mal konnte man mit 5:1 gewinnen (gegen Stuttgart und den SC Riessersee)

und am vergangenen Sonntag klaute man drei Punkte beim Gastsspiel in Heilbronn. In Sachen Scoring weisen die Löwen eine fast ausgeglichene Bilanz auf: 65 Treffern stehen 64 Gegentore gegenüber. Im Powerplay liegt man bei einer Quote von 19,7 Prozent und damit knapp hinter den Tigers (20,6), in Unterzahl steht man bei 82,1 Prozent deutlicher vor den Tigers (75,5).

Topscorer im Oberland ist Reto Schüpping (9 + 10) vor Topi Piipponen (10 + 7) und Maximilian Spöttl (8 + 9). Im Tor erhalten Christopher Kolarz (91,1 Prozent Fangquote) und Enrico Salvarani (86,6) die Spielzeiten auf. Im bisher einzigen Duell der Saison konnten die Tigers drei Punkte aus Bad Tölz entführen: Im Schlussdrittel drehte man einen 2:3-Rückstand noch in einen 5:3-Auswärtssieg – es war der erste Pflichtspielsieg in der noch jungen Geschichte der onesto Tigers.

Nach dem erneuten Fehlstart in die Partie in Höchstadt wird es bei den Tigers auch darum gehen, von Beginn an konzentriert in die Spiele zu starten, um nicht erneut einem frühen Rückstand hinterherzulaufen.

-kno-

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV