Zum Start der NHL-Saison 24/25: Das sind die grÃ¶ÃŸten Favoriten auf den Stanley Cup!

Das lange Warten aller NHL-Fans ist endlich vorbei! Seit Anfang Oktober geht es für die 32 Teams – inklusive einer neuen Mannschaft in Gestalt des Utah Hockey Club – in ein neues Rennen um den Stanley Cup. In Anbetracht der Geschehnisse aus der Offseason darf man darauf gespannt sein, da der Kampf um die begehrte Trophäe allem Anschein nach so ausgeglichen wie selten zuvor sein wird.

Edmonton Oilers

Nach einer historischen Aufholjagd in der letztjährigen Finalserie und dem knapp verpassten Titelgewinn im Spiel 7 gehen die Edmonton Oilers mit großen Hoffnungen in die neue Saison. An Optimismus mangelt es beim kanadischen Team sicherlich nicht. Laut Experten und Buchmachern auf Coincierge handelt es sich hier tatsächlich um den größten Titelfavoriten in diesem Jahr. Und angesichts der individuellen Qualität im Kader ist das auch kein Wunder – insbesondere in der Offensive. Das beste Offensiv-Duo der NHL (Connor McDavid und Leon Dreisatl) wurde im Laufe der Pause mit zwei neuen Top-6-Offensivkräften der Liga verstärkt, und zwar Jeff Skinner (Buffalo Sabres) und Viktor Arvidsson (Los Angeles Kings). Beide Flügelstürmer sollten mit ihrer Explosivität einen frischen Wind ins Team hineinbringen und dem kanadischen Team zum ersten Stanley Cup seit 1990 verhelfen.

Florida Panthers

Was das Titelrennen betrifft, muss man natürlich auch den amtierenden NHL-Champion unbedingt auf dem Zettel haben. Statistisch gesehen wird es für die Florida Panthers jedoch schwer sein, ihren ersten Stanley Cup in der Geschichte zu verteidigen: Da die zwei letzten Titelgewinner (Colorado Avalanche und Vegas Golden Nights) in den Folgesaisons früh in den Playoffs gescheitert sind. Zudem gilt es ein paar wichtige Abgänge zu verkraften, wie Brandon Montour oder Oliver Ekman-Larsson, die in der Vorsaison wichtige Rollen in einer aggressiven Defense gespielt haben. Doch der Kader des Titelverteidigers ist trotzdem noch immer äußerst gut besetzt. Nate Schmidt und Adam Boqvist haben definitiv das Potenzial, Montour und Ekman-Larsson in der Defense zu ersetzen, während Thomas Nosek, Jesper Boqvist, Jonah Gadjovich und der Rookie Mackie Samoskevich zusätzliche Qualität in die stark umgebaute Offense bringen sollen.

New York Rangers

Mit dem ersten Division-Titel und dem ersten Presidents‘ Trophy seit der Saison 2014/15 war das letzte Jahr – trotz der Playoff-Niederlage gegen die Florida Panthers – aus der Sicht der New York Rangers durchaus erfolgreich. In diesem Jahr möchte man allerdings einen Schritt weiter gehen und die fantastische Form aus der regulären Saison noch länger in den Playoffs halten. Der Kern des Teams änderte sich nicht, sodass sich die Rangers weiterhin auf die Leistungsträger aus der Vorsaison verlassen dürfen, wie Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Adam Fox, Chris Kreider und Vincent Trocheck. Die Rangers waren allerdings auch auf dem Transfermarkt aktiv. Auf dem Weg zum ersten Stanley Cup nach über 30 Jahren sollte primär der erfahrene Reilly Smith helfen (kam von den Pittsburgh Penguins), der diesen Titel in 2023 mit den Vegas Golden Nights gewinnen konnte und daher eine große Verstärkung in der Offense darstellen wird.

Toronto Maple Leafs

Auch in Toronto geht man mit viel Optimismus in die neue NHL-Saison – und zwar mit Recht. Dafür sorgen in erster Linie zwei große Verstärkungen in der Defense. Mit Chris Tanev (Dallas Stars) bekam man einen der besten Schussblocker der NHL, während der aktuelle Meister Oliver Ekman-Larsson nicht nur defensive Stabilität, sondern auch die nötige Erfahrung im Kampf um den Stanley Cup mitbringt. In der Offense ist weiterhin auf alle Schlüsselspieler Verlass, wie Auston Matthews, Mitchell Marner oder William Nylander, sodass bei den Maple Leafs diesbezüglich kein Grund zur Sorge besteht. Es bleibt abzuwarten, ob das ausreichen wird, um den 14ten Stanley Cup (wäre erster seit 1967) endlich wieder nach Toronto zu bringen.

