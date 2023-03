Zum Saisonabschluss: Black Hawks lassen es in Grafing richtig krachen

Passau. (PM Black Hawks) Am letzten Spieltag der Hauptrunde haben es die Passau Black Hawks noch mal richtig krachen lassen. Die Dreiflüsse Städter konnten...

Die Dreiflüsse Städter konnten beim EHC Klostersee vor gut 600 Zuschauer einen ungefährdeten 1:7 Auswärtssieg einfahren. Dabei standen die Vorzeichen vor der Partie gar nicht gut. Trainer Ales Kreuzer standen beim Auswärtsspiel nur 13 Feldspieler zur Verfügung.

„Wir mussten heute mit einem kleinen Kader auskommen. Bei unseren Förderlizenz Partnern sind viele Spieler verletzt, sodass die Jungs dort spielen müssen bzw. dürfen“. verriet Christian Zessack auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Doch auch mit einem kleinen Kader ließen die Black Hawks beim Tabellenletzten nichts anbrennen. Lediglich im ersten Drittel waren die Gastgeber auf Augenhöhe. So gingen beide Mannschaften mit einem Spielstand von 1:1 in die erste Drittelpause.

Bitter: Im ersten Spielabschnitt verletzte sich auch noch Torhüter Raphael Fössinger. Mit Beginn hütete Luca Mayer das Passauer Tor. Und dieser machte seine Sache sehr gut und hielt seinen Kasten bis zum Ende des Spiels sauber. Am Ende trugen sich Jakub Cizek (2x) David Routa (2x), Sergej Janzen (2x) und Benedikt Jiranek in die Torschützenliste ein. Die Passau Black Hawks haben somit die Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Und auch wenn am Ende das Ziel, die Pre-Playoffs, nicht erreicht wurde, so war doch nicht alles in dieser Saison schlecht. Die Habichte spielten ihre stärkste Saison seit dem Wiederaufstieg. Am Ende fehlten nur sechs Punkte auf den zehnten Tabellenplatz. Der Abstand auf die Abstiegsplätze betrug souveräne fünfzehn Punkte. Und man darf nicht vergessen, dass die Black Hawks Mannschaft einen Altersdurchschnitt von unter 22 Jahren aufweist. Die Habichte haben sich mit dem Wiederaufstieg die Ausbildung junger Spieler auf die Fahne geschrieben. Bei den Habichten erhalten die Förderlizenzspieler die benötigte Eiszeit und das Vertrauen geschenkt. Beste Beispiele für eine gute Saison sind unter anderem Michael Reich und Christoph Schmidt welche sich mit ihren DEL2 Clubs aus Landshut und Regensburg in der ersten Playoff Runde gegenüberstehen.

Für die Verantwortlichen der Passau Black Hawks wird die Arbeit mit dem Ende der Saison natürlich nicht weniger. Erstes Ziel ist natürlich die Besetzung der Position des sportlichen Leiters und des Trainers. Die Habichte waren hier aber nicht untätig und haben schon Gespräch geführt. -czo

