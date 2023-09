Zum Abschluss der Testspielserie geht es fÃ¼r die Islanders nach Landsberg

Artikel anhören Lindau. (EVL) Fünf Spiele, Zwei Siege, Drei Niederlagen: Das ist die bisherige Bilanz der EV Lindau Islanders kurz vor dem Ende der...

Artikel anhören Artikel anhören

Lindau. (EVL) Fünf Spiele, Zwei Siege, Drei Niederlagen: Das ist die bisherige Bilanz der EV Lindau Islanders kurz vor dem Ende der diesjährigen Testspielserie.

Diese Bilanz würden die Islanders am Freitag (22. September / 20 Uhr), beim letzten Test in Landsberg gegen die Riverkings gerne ausgleichen. „Wir haben die Vorbereitung unaufgeregt verfolgt. In erster Linie galt es die Neuzugänge zu integrieren und die ganzen Hürden mit dem späten heimischen Eis zu meistern. Trainer und Mannschaft arbeiten hart und fokussiert, sodass die Spannung im Hinblick auf die neue Spielzeit schon langsam steigt“, so Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders. Das Spiel kann im kostenpflichten Livestream via SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Das abschließende Testspiel, vor dem Ligastart am 29. September zu Hause gegen Passau, bestreiten die EV Lindau Islanders beim langjährigen Konkurrenten aus Landsberg. Die Riverkings waren bis zum Ende der letzten Saison drei Jahre lang ein Rivale in der Oberliga Süd, ehe man sich kurz vor den Play-Down-Spielen gegen Klostersee zurückzog und sich für einen freiwilligen Rückzug in die Bayernliga entschied. Das Kräftemessen zwischen den Oberbayern vom Lech und den Mannen vom Bodensee war stets geprägt von harten und meist engen Duellen auf dem Eis. Auch beim Spiel am Freitag wird es für die Lindauer sicher kein Spaziergang, denn trotz eines gewissen Vorsprungs in der Vorbereitung und einer auf dem Papier stärkeren Mannschaft werden die Riverkings wie immer gallig und körperlich voll dagegenhalten.

Ein besonders Spiel dürfte dieses Aufeinandertreffen für Adriano Carciola, Walker Sommer und Nicolas Strodel werden. Das Trio wechselte vor der Saison vom Lech an den Bodensee und treffen nun auf einige ihrer ehemaligen Teamkameraden.

Mit den bisherigen Spielen in der Vorbereitung ist man im Lager der Islanders zufrieden, wenngleich das Trainerteam in den letzten Wochen gesehen hat, woran man noch arbeiten muss, um zu Saisonbeginn entsprechend voll da zu sein. „Peiting und Heilbronn haben uns zwar geschlagen. Aber ich sehe uns nicht chancenlos. Im Spiel gegen Peiting hatten wir fünf Minuten einen Blackout, da haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Heilbronn hat eine erfahrene Mannschaft, da waren wir teilweise unkonzentriert“, sagt Headcoach John Sicinski. Die Mannschaft hat sich zudem durch die ständigen Wechsel der Trainingsstätten, da es in Lindau in diesem Jahr leider nicht entsprechend früh Eis gibt, nicht aus der Bahn werfen lassen. Die ständige „Reiserei“ zehrte dementsprechend aber auch an der Physis der Spieler und so ergänzt Sicinski: „Aber ich muss die Jungs auch in Schutz nehmen, das ist den Trainingsbedingungen in fremden Hallen geschuldet. Jetzt sind wir dann im normalen Trainingsrhythmus in unserer Halle. Ich erwarte, dass wir jetzt frische Beine haben. Auch wenn wir noch viel Arbeit vor uns haben.“ Mit einer guten Leistung und bestenfalls einem Sieg im letzten Spiel der Vorbereitung, wollen die EV Lindau Islanders in die letzte Trainingswoche vor dem Start der Oberliga Süd gehen.

5090 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten