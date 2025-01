Zum Abschluss der Heim-Serie: Huskies unterliegen effizienten Füchsen

Kassel. (PM Huskies) Mit 2:3 (0:1/1:2/1:0) mussten sich die Kassel Huskies am Dienstagabend den Lausitzer Füchsen geschlagen geben.

Die Nordhessen kontrollierten große Teile des Spiels, mussten sich jedoch schlussendlich der eigenen Chancenverwertung und im Gegenzug sehr effizienten Füchsen geschlagen geben. Einzig Tristan Keck trug sich – wenngleich doppelt – auf der Torschützenliste ein.

Dabei kamen die Huskies eigentlich gut ins Spiel. Brune hatte gleich nach Spielbeginn einen guten Abschluss, doch Füchse-Goalie Anthony Morrone vereitelte die frühe Kasseler Führung (1.). Die Gäste hingegen igelten sich ein und überließen den Nordhessen die Scheibe. Doch die wussten den Puckbesitz nicht in etwas zählbares umzumünzen. Ganz im Gegenteil: Bender verlor kurz vor Drittelende die Scheibe hinter dem eigenen Tor und Fuchs Louis Anders konnte nicht anders als sich mit einem lockeren Schuss zum 0:1 zu bedanken (17.).

Und auch im zweiten Drittel wollte das Spiel der Huskies nicht so recht in Fahrt kommen. Einzig in Sachen Slapstick blieben sich die Huskies treu. Bodnarchuk klärte eine durch den Torraum flitzende Scheibe direkt auf den Schläger von Zerter-Gossage und auch der hatte keine Mühen aus etwa einem Meter das leere Huskies-Tor zu treffen (27.). Und es kam noch dicker: Bei einer langen Scheibe der Füchse warteten Huskies und Zuschauer auf den einen Icing-Pfiff. Doch weil die Linienrichter die Situation anders bewerteten, stand Matej Leden plötzlich frei vor Maxwell, der das 0:3 schließlich nicht mehr verhindern mochte (33.). Nun endlich wurden die Huskies zielstrebiger. Brune hatte kurz darauf im Break die Chance auf den Anschluss, doch Marrone hielt stark (35.). Besser machte es dann aber Tristan Keck. Der Torjäger stand am langen Pfosten goldrichtig und verkürzte kurz vor der Drittelsirene auf 1:3 (36.).

Die Huskies steckten nicht auf und spielten im dritten Drittel weiter deutlich zielstrebiger. Cutler scheiterte nach toller Vorlage von Wolf (43.) und Garlent traf kurz darauf nur den Pfosten (47.). Doch als kurz darauf Keck im Powerplay seinen zweiten Treffer des Abends beisteuerte, war plötzlich wieder Spannung in der Partie (49.). Die Huskies rannten weiter an, doch Morrone machte die Tür zu. So blieb es beim 2:3 und gleichbedeutend bei der zweiten Heimniederlage 2025.

Tore:

0:1 Anders (Valentin, Bartuli – 17. Min.)

0:2 Zerter-Gossage (27. Min.)

0:3 Leden (Kislinger, Beaudry – 33. Min.)

1:3 Keck (Garlent, Brune – 36. Min.)

2:3 Keck (PP – Cutler, Garlent – 49. Min.)

