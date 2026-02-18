Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Damen

Zum Abschluss der Hauptrunde geht’s nach Mannheim

18. Februar 20262 Mins read27
Szene zwischen Indians und Mad Dogs - © Charly Perzl
Memmingen. (PM ECDC) Ebenso wie in der vergangenen Saison geht es für die Eishockeyfrauen der Memmingen Indians zum Abschluss der blossom-ic DFEL-Hauptrunde zu den „Mad Dogs“ nach Mannheim.

Für beide Teams geht es tabellarisch um nichts mehr. Während sich die ECDC-Frauen bereits Mitte Januar den Titel Hauptrundenmeister sichern konnten, haben die Mannheimerinnen keine Möglichkeit mehr, sich noch für die Play-offs zu qualifizieren. Für sie endet damit die Spielzeit 2025/26 am kommenden Sonntag.

Eine lange Olympiapause liegt hinter den Memmingerinnen. Das letzte gemeinsame Pflichtspiel bestritt das Team von ECDC Headcoach Jim Nagle Ende Januar mit einem 6:2-Erfolg beim ERC Ingolstadt. Er freut sich, jetzt wieder mit allen Spielerinnen trainieren zu können. „Die beiden Partien am Wochenende kommen genau richtig, um uns für die Play-offs einzuspielen“, meint der 48-Jährige. Die acht Memminger Olympiateilnehmerinnen dürften mit viel Selbstvertrauen zurück aus Mailand gekommen sein, haben sie doch mit der Frauen-Nationalmannschaft erstmals das Viertelfinale bei olympischen Winterspielen erreicht. „Wir sind sehr stolz auf unsere Olympionikinnen, sie haben wirklich ein tolles Turnier gespielt und nicht unerheblich zum positiven Abschneiden beigetragen“, so der sportliche Leiter der ECDC-Frauen, Peter Gemsjäger.

Für die Mannheimerinnen geht eine recht durchwachsene Saison zu Ende. Nur zwei Siege aus 22 Spielen konnten sie verbuchen und verpassten damit nach fünf Jahren erstmals wieder die Play-off-Runde. Zuletzt mussten sie dann auch noch auf ihre National-Verteidigerin Tabea Botthof verzichten. Sie verletzte sich beim Länderspiel Deutschland – Österreich Mitte Dezember in Memmingen schwer und sie verpasste dadurch auch die Olympiateilnahme. Jetzt steht Botthof wieder auf dem Eis, jedoch nicht mehr für die „Mad Dogs“. Sie wechselte vor Ende der Transferperiode zu den Frauen der Eisbären Juniors Berlin.

In ihren letzten beiden Spielen hatte Mannheim Ende Januar HK Budapest zu Gast. Mit 0:7 bzw. 1:9 hatten sie jedoch gegen den Tabellenzweiten der DFEL keine Chance.
Die einzige offene Entscheidung in der DFEL vor dem Play-off-Start fällt am Wochenende in Budapest, die Ingolstadt zu Gast haben. Die Oberbayern liegen auf Rang 4 und wären nach aktuellem Stand Gegner der Indians im Halbfinale. Sollten die Pantherinnen mindestens vier Punkte aus den beiden Spielen in Ungarns Hauptstadt entführen, würden sie Berlin noch von Rang 3 verdrängen.

Die Spieltermine
21.02.2026 | 19:45 Uhr | Mad Dogs Mannheim – ECDC Memmingen Indians Frauen
22.02.2026 | 11:45 Uhr | Mad Dogs Mannheim – ECDC Memmingen Indians Frauen

