Zulassungsverfahren DEB-Oberliga: 26 Vereine haben fÃ¼r die kommende Saison gemeldet

München. (PM DEB) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für die kommende Oberliga-Saison 2025/ 2026 haben 26 Vereine ihre verbindliche Anmeldung eingereicht (einer mehr als im Vorjahr).

Die Abgabefrist hierfür war der 31. Mai 2025. Zwölf Vereine der Oberliga-Nord und 14 Vereine der Oberliga-Süd haben somit ihr Interesse bekundet, am Spielbetrieb der kommenden Saison teilzunehmen.

Die 26 Vereine umfassen die Ligen-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit, plus den sportlichen Absteiger aus der DEL2, die Selber Wölfe sowie den potenziellen Aufsteiger, die Erding Gladiators. Der amtierende Meister der DEB-Oberliga, die Bietigheim Steelers, planen in der kommenden Saison in der DEL2 anzutreten.

Anmeldungen Oberliga Nord

Herner EV Miners

Hammer Eisbären

Füchse Duisburg

Rostock Piranhas

Hannover Indians

TecArt Black Dragons

Saale Bulls Halle

Hannover Scorpions

Moskitos Essen

Tilburg Trappers

Herforder EV

Icefighters Leipzig

Anmeldungen Oberliga Süd

Deggendorfer SC

Onesto Bayreuth Tigers

EV Lindau Islanders

EHF Passau Black Hawks

Heilbronner Falken

EV Füssen

SC Riessersee

EC Peiting

ECDC Memmingen Indians

Tölzer Löwen

Höchstadter EC

Selber Wölfe

Stuttgarter EC

Erding Gladiators

Die für die Teilnahme am Spielbetrieb relevanten Unterlagen sind von den Oberliga-Anwärtern nun rechtzeitig einzureichen – die Abgabefrist hierfür endet am Sonntag, den 15. Juni 2025. Die überlassenen Dokumente werden anschließend vom Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB), durch das Zulassungsgremium geprüft – welches bis spätestens Ende Juli 2025 eine Entscheidung über die Teilnehmer der kommenden Spielzeit treffen wird. Nach Abschluss der Prüfung teilt das Gremium den jeweiligen Vereinen das entsprechende Ergebnis schriftlich mit.

