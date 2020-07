Zulassung zur Oberliga Nord â€“ mit bitterem Beigeschmack

Rostock / Mellendorf. (PM Piranhas) Der Rostocker Eishockey Club e.V. und die Hannover Scorpions haben die Zulassung zur Oberliga Nord vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB)...

Rostock / Mellendorf. (PM Piranhas) Der Rostocker Eishockey Club e.V. und die Hannover Scorpions haben die Zulassung zur Oberliga Nord vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) erhalten.

Diese normalerweise freudige Nachricht wird in Rostock und Hannover aber mit einem sehr bitteren Beigeschmack aufgenommen.

Denn nachdem bereits die Ligarivalen aus Essen und Duisburg ihren freiwilligen Rückzug in die Regionalliga bekanntgaben, verwehrt der DEB aktuell noch zwei weiteren Teams der Oberliga Nord die Zulassung. „Dies kann in der aktuellen Corona-Pandemie noch weitreichende Folgen haben. Nicht nur für uns, sondern für alle Mannschaften der Liga“, so der einstimmige Tenor unter allen Vereinsvorständen der Oberliga Nord.

Alle Vereine der Oberliga Nord haben bereits ihre Solidarität mit den zwei betroffenen Teams ausgesprochen und fordern den DEB auf, unverzüglich die Zulassungsentscheidung zu überprüfen und mit den beiden angesprochenen Vereinen in Kontakt zu treten.