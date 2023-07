Zukunftsweisende Optimierung des Eishockeystandorts Straubing

Straubing. (PM Tigers) Nachdem der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr bereits an der Saisonabschlussfeier verkündet hat, dass das Eisstadion am Pulverturm zur neuen Saison wieder...

Straubing. (PM Tigers) Nachdem der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr bereits an der Saisonabschlussfeier verkündet hat, dass das Eisstadion am Pulverturm zur neuen Saison wieder vollständig ausgelastet werden kann, möchte der niederbayerische PENNY DEL-Club einen kurzen Ausblick auf die weiteren anstehenden Baumaßnahmen, die die gesamte Infrastruktur des Eisstadions am Pulverturm verbessern, geben.

Da sich der städtische Bau des neuen Kabinentrakts, von dem die Jugendmannschaften des EHC Straubing sowie der Breitensport profitiert, im Zeitplan befindet, können nun auch die Straubing Tigers mit dem geplanten Kopfbau beginnen. Dieser umfasst eine Geschäftsstelle des PENNY DEL-Clubs mit neuen Büro- und Besprechungsräumen sowie eine neue, vergrößerte Fangaststätte im Obergeschoss, in der sich nach Fertigstellung noch mehr Fans als zuvor mit köstlichen Speisen und süffigen Kaltgetränken stärken können. Finanziell wird die Maßnahme von der IGEis gestemmt, die bereits den VIP-Bereich realisiert hat.

Aufgrund der hohen Nachfrage vergrößert der niederbayerische PENNY DEL-Club zudem auch die Business-Lounge. Da sich dieser Umbau auch über die bisherige Fan-Gaststätte erstreckt, steht diese in der Anfangszeit der Saison nicht zur Verfügung. Weiterhin haben sich die Straubing Tigers dazu entschlossen, den Oberrang auf eigene Kosten mit einem Glasgeländer aufzuwerten, sodass eine bessere Sicht auf das Spielfeld entsteht.

„Mit dem Umbau und den damit verbundenen Erweiterungen im gastronomischen Angebot möchten wir unseren Standort optimieren und zukunftsträchtiger gestalten. Unser Dank gilt daher allen Investoren, die uns beim Bau und der Ausstattung unterstützen, damit wir unser Eisstadion nachhaltig aufwerten und weiter professionalisieren können. Das ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt, dass uns die Weiterentwicklung des Eishockey-Standorts Straubing am Herzen liegt“, erklärt Gaby Sennebogen. Die Geschäftsführerin der Straubing Tigers ergänzt: „Wir danken allen Fans für ihr Verständnis, dass die Fangaststätte bis zur Neueröffnung nicht verfügbar ist. Wir freuen uns, diese so bald als möglich für alle Fans wieder öffnen zu können.“

