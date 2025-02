Zukunftsvisionen der LÃ¶wen werden wahr – Umsetzung der Arena am â€žP9â€œ beschlossen.

An diesem historischen Tag – mit der Zustimmung der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zum Bau einer Multifunktionsarena am Parkplatz P9 des Waldstadions (Deutsche Bank Park Areal) – bekennen sich die Löwen Frankfurt zu diesem städtischen Arena Projekt und werden es mit voller Kraft unterstützen.

„Wir wollen nun ein Zeichen setzen, dass wir an eine schnellstmögliche Umsetzung dieses Arena Projektes glauben und werden nun unsere Ressourcen dahingehend bündeln. Wir haben das Gefühl, dass hier endlich, wirklich viele Kräfte an einem Strang ziehen“, sagt Stefan Krämer als geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt.

Die Gesellschafter Stefan Krämer und Andreas Stracke überreichen dem Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef zu diesem Anlass ihr aktuelles Trikot mit der Jahreszahl 2030 auf dem Rücken.

„Natürlich sind jetzt noch viele Planungsschritte zu gehen, aber wenn nicht jetzt, wann dann?“ spricht Andreas Stracke und ergänzt „Wie beim Frankfurter IHK Neujahrsempfang vom Ministerpräsident des Landes Hessen Boris Rhein, Oberbürgermeister Mike Josef und Matthias Gräßle als IHK Frankfurt Geschäftsführer heraufbeschworen, müssen wir nun zeigen, dass wir Bauprojekte in annehmbarer Zeit umsetzen und nicht an unserer Bürokratie oder anderen selbst aufgestellten Hindernissen scheitern lassen“.

Oberbürgermeister Mike Josef: „Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht. Der Beschluss schafft die Grundlage für die Planung und Umsetzung der dringend benötigten Arena. Auf der Fläche am Stadion besteht bereits seit vielen Jahren Planungsrecht. Die Basketball- und Eishockey-Teams brauchen die Halle als Existenzgrundlage und für ihre sportliche Weiterentwicklung. Wir entwickeln unsere Sportstadt kontinuierlich weiter und das im Spitzen- und im Breitensport. Das zeigt sich mit den mehr als 40 Millionen Euro an Investitionen in unsere und in die vereinseigenen Sportstätten in den letzten drei Jahren, in den über 200 Millionen Euro für unsere Schwimmbäder und jetzt aktuell mit der Multifunktionsarena. Diese Investitionen unterstreichen die Stellung des Sports in und für unsere Stadt. Auch die verkehrliche Ertüchtigung rings ums Stadion, die auch ohne die Halle notwendig ist, gewinnt durch den Hallenbau eine neue Dynamik. Ich freue mich sehr, dass diese Entscheidung im 100-jährigen Jubiläum Neues Frankfurt fällt. Das ist dies ein starkes Signal“, sagte Oberbürgermeister Mike Josef.

Matthias Gräßle, Hauptgeschäftsführer der IHK Frankfurt am Main: „Wenn die Region Frankfurt als internationaler Wirtschafts- und Messestandort wettbewerbsfähig bleiben will, brauchen wir moderne Infrastrukturen – dazu gehört auch eine Arena, die den Anforderungen von Sport- und Kulturwirtschaft gerecht wird. Eine schnelle Umsetzung des Projekts ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche und wirtschaftlich solide Weiterentwicklung der Region und sollte auch insbesondere aus Respekt vor der hervorragenden Arbeit der Löwen und der Skyliners unter aktuell erschwerten Bedingungen nicht verzögert werden.

Die Löwen Frankfurt werden ihren Teil dazu beitragen, alle entscheidenden Behörden für eine schnelle Realisierung zu motivieren. Diese Arena – die neuen Heimat der Löwen Frankfurt – soll zu einem Leuchtturmprojekt für ganz Hessen werden .

Natürlich versprechen wir unseren Fans sie an entscheidenden Entwicklungsschritten mit einzubinden, um ihre Bedürfnisse in die Planung der Arena einfließen zu lassen. Wir sind uns sicher, dass wenn wir unsere Heimat, die Kultspielstätte NIX Eissporthalle Frankfurt, verlassen werden, so wird auch die Seele der Löwen Frankfurt mit in die neue Arena umziehen. Dies haben wir bereits beim Winter Game 2025 im Waldstadion eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Die Löwen Frankfurt bedanken sich bei allen Parteien im Frankfurter Stadtparlament die dem „Projekt Multifunktionsarena“ zugestimmt haben.

