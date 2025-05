Zukunftsaktie Lorenz Lindner wechselt zu den Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals nahmen den 22-jährigen Verteidiger Lorenz Lindner für die kommenden zwei Spielzeiten unter Vertrag.

Der gebürtige Kärntner war in der Vorsaison von den Steinbach Black Wings Linz an Caps-Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären verliehen. Mit den Salzburgern wurde Lindner in der abgelaufenen Spielzeit Meister der Alps Hockey League.

Der in Spittal an der Drau geborene Lorenz Lindner genoss seine Eishockeyausbildung bei verschiedenen Vereinen in seinem Heimatbundesland. So machte der Verteidiger seine ersten Schritte in seiner Heimatstadt Spittal an der Drau und in den Nachwuchsabteilungen des VSV und des EC-KAC. Bei den Rotjacken absolvierte Lindner insgesamt 66 Spiele für das EC-KAC Future Team in der Alps Hockey League. Die Steinbach Black Wings Linz liehen den Verteidiger für die Saison 2022/23 von den Klagenfurtern aus.

Anfangs wurde der gebürtige Kärntner bei den Steel Wings Linz in der Alps Hockey League eingesetzt, im weiteren Saisonverlauf eroberte Lindner allerdings einen Stammplatz im Kader der Black Wings. Auch die Spielzeit 2023/24 verbrachte der Verteidiger teils bei den Steel Wings in der Alps Hockey League und den Black Wings in der win2day ICE Hockey League. Die Linzer liehen Lindner für die Saison 2024/25 in die Alps Hockey League zum EK Die Zeller Eisbären aus. Zweimal wurde der gebürtige Kärntner in der abgelaufenen Spielzeit darüber hinaus in der win2day ICE Hockey League eingesetzt, zuletzt im ersten Halbfinalspiel, das die Oberösterreicher mit 3:2 nach Overtime gegen den EC-KAC gewannen. Eine tragende Rolle nahm Lindner hingegen in Zell am See ein. Beim Kooperationspartner der Vienna Capitals kam der 22-Jährige wettbewerbsübergreifend in 54 Pflichtspielen zum Einsatz. Lindner, der Österreich bei zwei U20-Weltmeisterschaften repräsentierte, hat insgesamt 57 Spiele in der win2day ICE Hockey League und 151 Einsätze in der Alps Hockey League in den Beinen.

Statement Lorenz Lindner „Ich freue mich, dass ich ab der neuen Saison Teil des Hauptstadtvereins sein darf. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine starke Mannschaft sein werden und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen. Die Zeit in Zell am See hat mir in meiner Entwicklung sehr geholfen, vor allem mental. Es ist schön, dass ich sie mit einem Titelgewinn krönen konnte. Bei den Vienna Capitals möchte ich von den erfahrenen Spielern lernen und mich so weiterentwickeln.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Lorenz hat in Zell am See einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch in dieser Hinsicht zahlt sich unsere Kooperation mit den Eisbären aus, denn dadurch hatte ich in den vergangenen Monaten genug Gelegenheit, mir aus nächster Nähe ein Bild von Lorenz und seinem Können zu machen. Wir werden ihm in Wien alle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten und freuen uns darüber, ihn in unserer Organisation zu haben.“

Steckbrief Lorenz Lindner

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 07.01.2003

Alter: 22 Jahre

Größe: 182 cm

Gewicht: 82 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV