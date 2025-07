Zukunft Weiß-Blau e.V. übergibt erstmalig Mitgliedsbeiträge – 47.000 Euro wurden an die SCR GmbH und den SCR Nachwuchs e.V. ausgeschüttet

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Förderverein Zukunft Weiß-Blau e.V. hat vor Kurzem bei einem gemeinsamen Termin mit der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH und dem SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e.V. die allererste Ausschüttung der Mitgliedbeiträge aus der Saison 2024/25 vollzogen.

Insgesamt 47.000 Euro konnte ZWB in seiner ersten Ausschüttung an den SC Riessersee übergeben. Die Aufteilung der Mittel erfolgte entsprechend einer zuvor abgestimmten Vereinbarung zwischen allen Beteiligten: 28.200 Euro fließen an die SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH, 18.800 Euro an den SC Riessersee Nachwuchs e.V.

Die Gelder stammen aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden von Zukunft Weiß-Blau e.V. – der im Dezember 2024 gegründete Förderverein, der aktuell bereits 369 Mitglieder zählt und sich zum Ziel gesetzt hat, den SCR in seiner Gesamtheit nachhaltig zu unterstützen.

Stimmen zur Ausschüttung

Josef Mittermeier, 1. Vorstand von Zukunft Weiß-Blau e.V., erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir im ersten Jahr unseres Bestehens bereits eine solche Summe ausschütten können. Ein großes Dankeschön geht an unsere Mitglieder, die diese Unterstützung ermöglichen. Das zeigt: Fans können gemeinsam einen echten Unterschied machen – mit Herzblut und Verantwortung.“

Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH, sagt: „Die Zuwendung von Zukunft Weiß-Blau ist für uns ein klares Zeichen des Vertrauens in unsere gesamtheitliche Entwicklung des Eishockeystandortes Garmisch-Partenkirchen. Wir werden die Mittel gezielt dafür einsetzen die GmbH wirtschaftlich auf stabilere, nachhaltige Beine zu stellen – ein notwendiger Schritt für eine zukunftsfähige Entwicklung.“

Benedikt Heimstädt, 1. Vorstand des SC Riessersee Nachwuchs e.V., ergänzt: „Diese Unterstützung ist weit mehr als nur ein finanzieller Beitrag – sie ist ein starkes Bekenntnis zur Nachwuchsförderung in Garmisch-Partenkirchen. Gerade unsere U17- und U20-Teams, die sich deutschlandweit in den Ligen des DEB messen, profitieren von dieser Rückendeckung. Diese Partnerschaft machen es möglich, jungen Talenten Perspektiven zu eröffnen und sie langfristig an den Standort zu binden. Dafür sind wir sehr dankbar. Jede Spende an den SC Riessersee Nachwuchs e.V. fließt direkt in die gemeinnützige Ausbildungsarbeit und stärkt damit nicht nur den Sport, sondern auch den sozialen Zusammenhalt in Garmisch-Partenkirchen und er ganzen Region.“

Zukunft Weiß-Blau e.V. steht für Transparenz, Verantwortung und echtes Engagement aus der Mitte der SCR-Familie. Die jährlich eingezogenen Beiträge werden jeweils zur neuen Saison zweckgebunden ausgeschüttet – mit dem Ziel, den SCR sportlich wie wirtschaftlich nachhaltig zu stärken.