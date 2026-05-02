Zukunft am Kobelhang – Nachwuchs fördern. Füssen stärken

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen hat die Nachwuchs-Initiative „Zukunft am Kobelhang“ gestartet.

Ziel der Initiative ist es, die Nachwuchsarbeit des Vereins auf eine eigene, tragfähige finanzielle Säule zu stellen. Hintergrund sind die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Eishockey sowie der Aufstieg der DNL-Mannschaft in die DNL1, die höchste deutsche Nachwuchsliga. Die Initiative richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen.

Über 400 Kinder und Jugendliche im Nachwuchs

Der EV Füssen betreut aktuell über 400 Kinder und Jugendliche im Nachwuchsbereich, von der Laufschule bis zur DNL. Für eine Stadt in der Größenordnung Füssens stellt diese Zahl eine keine selbstverständlichkeit dar und ist das Ergebnis jahrzehntelanger Nachwuchsarbeit am Kobelhang, getragen von hauptamtlichen Trainern, Ehrenamtlichen, Eltern und Funktionären.

Bisheriges Finanzierungsmodell nicht mehr tragfähig

Traditionell hat die 1. Mannschaft des EV Füssen durch ihren Spielbetrieb – Zuschauereinnahmen, Sponsoring, Vermarktung – einen erheblichen Teil der Nachwuchskosten mitgetragen. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Eishockey ist dieses Modell in seiner bisherigen Form nicht mehr möglich. Steigende Energie-, Reise- und Materialkosten, ein härterer Wettbewerb um regionale Sponsoren und die gesamtwirtschaftliche Lage haben zu einer Situation geführt, in der der Nachwuchs eine eigene Finanzierungsbasis benötigt, um auf dem bisherigen Niveau arbeiten zu können.

DNL1-Aufstieg als einmalige Chance

Zusätzlich ist der DNL-Mannschaft des EV Füssen in der vergangenen Saison der Aufstieg in die DNL1 gelungen – die höchste deutsche Nachwuchsliga. Füssen misst sich dort mit den größten Vereinen des deutschen Eishockeys, deren Nachwuchs-Etats in vielen Fällen ein Vielfaches des Füssener Etats betragen. Für eine Stadt in der Größenordnung Füssens ist diese Teilnahme eine außergewöhnliche sportliche Leistung und eine einmalige Ausbildungsplattform für die betroffenen Spieler. Sie ist gleichzeitig mit deutlich gestiegenen Kosten für Reisen, Spielbetrieb, Trainingsumfang und Betreuung verbunden.

Maßnahmen innerhalb des Vereins bereits umgesetzt

Bevor der Verein mit der Initiative an die Öffentlichkeit gegangen ist, wurden im Nachwuchs strukturelle Anpassungen vorgenommen, um die eigene Kostenbasis zu optimieren. Diese Entscheidungen waren nicht alle bequem und nicht alle populär. Sie waren aber leider notwendig . „Uns war wichtig, zuerst die eigenen Hausaufgaben zu machen. Die Initiative ist kein Ersatz für Eigenleistung, sondern der Schritt, der nach der Eigenleistung kommt“.

Zukunft am Kobelhang: Nachwuchs fördern. Füssen stärken

Mit „Zukunft am Kobelhang“ startet der EV Füssen einen öffentliche Initiative für Privatpersonen und Unternehmen. Jede Spende fließt direkt in die Nachwuchsarbeit des EV Füssen. Eine Mitgliedschaft oder Patenschaft ist mit der Initiative nicht verbunden; es handelt sich ausschließlich um freiwillige Spenden, einmalig oder wiederkehrend, in jeder Höhe. Als gemeinnütziger Verein stellt der EV Füssen auf Wunsch Spendenbescheinigungen aus.

Weitere Informationen, die Hintergründe der Initiative und die Spendenmöglichkeiten sind unter www.Zukunft-am-Kobelhang.de verfügbar.