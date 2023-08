Zukünftig an der Seite von Niklas Sundblad: Fünftes Jahr für Assistant Coach Fabio Armani in Bozen

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit Assistant Coach Fabio Armani für die Saison 2023/24 verlängert...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit Assistant Coach Fabio Armani für die Saison 2023/24 verlängert zu haben.

Es ist das fünfte Jahr in Folge für den Trentiner, der heuer dem neuen Coach Niklas Sundblad zur Seite stehen wird.

Armani hat den ganzen Sommer hindurch mit der Sportdirektion an der Zusammenstellung der Mannschaft gefeilt und ist nun mit den Cracks im Trainingslager von Corvara. Er ist aus dem weißroten Coaching Team nicht mehr wegzudenken, denn er spielt nämlich bei der Auswahl der Spieler und der Förderung der jungen Spieler eine entscheidende Rolle. Der Trentiner ist 2019 in die Talferstadt gekommen: nach einer langen Karriere als Spieler hat er sich für die Trainerlaufbahn entschieden und hat die Mannschaften von Pontebba, Valpellice und Pergine gecoacht. Im Laufe der Jahre hatte er auch den Posten als Head Coach der italienischen Nationalmannschaft U18 inne und wurde 2022 anlässlich der Weltmeisterschaften der ersten Division Gruppe A zum Assistant Coach der A-Nationalmannschaft befördert.

„Die vor einigen Monaten zu Ende gegangene Saison war trotz des bitteren Endes unter mehreren Gesichtspunkten hervorragend”, erklärt Armani, „es sicher von großem Vorteil, dass der Großteil der Mannschaft für die angehende Saison wiederbestätigt wurde. Aber Achtung, jedes Jahr hat seine eigene Geschichte: wir starten wieder bei null und es hängt jetzt von uns Trainern, hinter der Bande und in der Kabine, und von den Spielern ab, dass die gesetzten Ziele auch erreicht werden. Die neuen Spieler müssen integriert werden und wir müssen das fortsetzen, was wir bis jetzt gemacht haben und die Philosophie unseres neuen Coaches integrieren. Es erwartet uns eine strenge Saison, mit vielen Spielen zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League, deshalb ist die Arbeit dieser Tage in Corvara sehr wichtig: wir müssen vor allem konditionell auf der Höhe sein“.

