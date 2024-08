Zugang Nummer drei: Philipp Zeiske verstÃ¤rkt ERC-Offensive

Sonthofen. (PM ERC) Mit Philipp Zeiske verstärkt ein alter Bekannter den Sturm des ERC Sonthofen. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison bereits mit...

Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison bereits mit einer Förderlizenz ausgestattet und lief in zwei Partien für die Schwarz-Gelben auf. Nun wechselt der in Ravensburg geborene Stürmer fest nach Sonthofen.

Nach Filip Krzak und Justin Weber vermeldet der Oberallgäuer Traditionsverein mit Philipp Zeiske den dritten Zugang für die im Oktober beginnende Landesliga-Spielzeit. Das Eishockey erlernte der 1,76-große Stürmer bis zur U16 bei den Lindau Islanders. Anschließend wechselte er in die DNL zum EV Füssen und war dort ein fester Bestandteil der Ostallgäuer, bei denen er auch erste Erfahrungen in der Oberliga sammelte.

Im Jahr 2020 folgte dann der Wechsel zu den Kempten Sharks, bei denen er in der vergangenen Saison mit einer Förderlizenz für den ERC Sonthofen ausgestattet wurde. Bei den Schwarz-Gelben möchte er sich nun weiterentwickeln. Zeiske ist ein quirliger und kampfstarker, sogenannter Zwei-Wege-Stürmer, der zudem ein guter Skater und Bullyspieler ist. Der Rechtsschütze kann nicht nur als Center eingesetzt werden, sondern fühlt sich auch auf der Außenposition wohl.

Damit stehen aktuell 18 Spieler im Kader der Sonthofer, darunter drei Torhüter, sechs Verteidiger und neun Stürmer. Und auch Coach Helmut Wahl hatte bereits seine Vertragsverlängerung bekanntgegeben.

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Valentin Köcheler, Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Matyas Stransky, Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl

Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen laufen weiter. In den kommenden Tagen wird der Verein über weitere Personalentscheidungen informieren.