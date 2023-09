Zug: Langfristiger Vertrag fÃ¼r Sven Leuenberger – Auch Head Goalie Coach Simon Pfister bleibt

Artikel anhören Zug. (PM EVZ) Der EVZ verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem Center vorzeitig bis 2028. Auch Head Goalie Coach Simon...

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem Center vorzeitig bis 2028.

Auch Head Goalie Coach Simon Pfister bleibt Teil des Coaching Staffs der Zuger.

2013 stiess Sven Leuenberger als 14-Jähriger von den Argovia Stars zu den U15-Junioren des EVZ und erzielte in seiner ersten Saison mit den Top Mini in 30 Spielen gleich 62 Punkte. Zehn Jahre später ist der Center ein fester Wert in der 1. Mannschaft des EVZ und unterzeichnet bei den Zugern einen Vertrag für weitere vier Jahre.

Den Sprung in die National League schaffte Leuenberger noch während seinem letzten Ausbildungsjahr in der Hockey Academy, welche er 2019 abschloss. «Sven hat sich über die letzten Jahre stetig weiterentwickelt und ist im besten Eishockeyalter», sagt General Manager Reto Kläy über den 178cm grossen und 89kg schweren Stürmer. «Ich sehe in ihm noch sehr viel Potenzial und freue mich, dass er die nächsten vier Jahre ein Teil unserer Mannschaft bleibt».

Auch der 24-jährige Leuenberger, der mit dem EVZ neben dem Cupsieg 2019 auch zwei Schweizer Meistertitel (2021, 2022) feiern konnte, freut sich über die Vertragsverlängerung: «Ich fühle mich in Zug wohl. Hier habe ich den Sprung vom Nachwuchsspieler zum Profi geschafft und schon viele schöne Momente erleben dürfen. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren noch einige hinzukommen.»

Neben Leuenberger darf der EVZ eine weitere Verlängerung vermelden: Head Goalie Coach Simon Pfister bleibt den Zugern weiterhin treu. Der 38-Jährige ist bereits seit 2017 beim EVZ und fester Bestandteil des Coaching Staffs rund um Head Coach Dan Tangnes.

