Zug, Kaufbeuren, Bayreuth und Deggendorf: Pre-Season Spielplan der Juniors fixiert

Salzburg. (PM Red Bull Juniors) In Vorbereitung auf die Alps Hockey League Saison 2024/25 absolvieren die Red Bull Hockey Juniors sieben Testspiele gegen Teams aus ganz Europa.

Die Red Bull Hockey Juniors, das älteste Team der Red Bull Eishockey Akademie, befinden sich bereits mitten in der Vorbereitung auf die grenzüberschreitende Alps Hockey League Saison 2024/25. Bevor jedoch die reguläre Spielzeit beginnt, steht eine intensive Pre-Season an, die den Juniors wertvolle Spielpraxis gegen starke internationale Gegner ermöglicht.

Den Auftakt bildet die Teilnahme an der EVZ Prospects Challenge in Zug, die vom 14. bis 18. August 2024 stattfindet. Bei diesem renommierten, internationalen U20-Turnier treten Spitzenmannschaften aus ganz Europa an. Darunter der HC Bílí Tygři Liberec (CZE), Titelverteidiger IFK Helsinki (FIN), Rögle BK (SWE), ZSC Lions (SUI) und der EV Zug (SUI). Es ist das zweite Mal, dass dieses Turnier ausgerichtet wird, und den Red Bull Hockey Juniors bietet sich die Gelegenheit, sich mit starken Nachwuchsmannschaften aus ganz Europa zu messen. Head Coach Teemu Levijoki betont: „Es werden unsere ersten Spiele diese Saison, ich bin gespannt! Leider sind wir nicht vollzählig, da wir einige Spieler beim Nationalteam haben, aber das wird ein Turnier mit guten Gegnern.“

Am 31. August und 1. September geht es für die Juniors bei einem internationalen Turnier in Kaufbeuren weiter. Aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Olympiaqualifikation in Bratislava, bei der einige Nationalspieler des EC Red Bull Salzburg für das österreichische Team antreten, wird in Kaufbeuren ein gemischtes Team aus Profis und Red Bull Hockey Juniors auflaufen. Am 31. August treffen sie im Halbfinale auf den Glasgow Clan aus der Elite Ice Hockey League. Am 1. September steht dann das Spiel gegen den Sieger oder Verlierer der Partie zwischen Jokerit Helsinki (Mestis, 2. Finnische Liga) und dem ESV Kaufbeuren (DEL 2) auf dem Programm. „Die Burschen haben die Chance, sich bei den Profis zu beweisen“, so Levijoki.

Abgerundet wird die Saisonvorbereitung durch zwei weitere Testspiele in Deutschland. Am 6. September treten die Red Bull Hockey Juniors gegen die onesto Tigers Bayreuth aus der Oberliga Süd an, bevor am 8. September ein weiteres Spiel gegen den Deggendorfer SC, ebenfalls aus der Oberliga Süd, folgt. Dies bringt laut Levijoki eine gute Struktur in die Saisonvorbereitung: „Wir spielen zuerst gegen Nachwuchsmannschaften, und bei den letzten zwei Spielen gegen Erwachsenenteams. Das wird für die Burschen ein guter Test, um sich darauf einzustellen, was sie diese Saison in der Alps Hockey League erwartet.“

Die Pre-Season Spieltermine der Red Bull Hockey Juniors im Überblick

EVZ Prospects Challenge in Zug

Mi, 14.08.2024 | 20:00 Uhr | EV Zug vs. Red Bull Hockey Juniors

Do, 15.08.2024 | 20:00 Uhr | IFK Helsinki vs. Red Bull Hockey Juniors

So, 18.08.2024 | TBA | TBA vs. Red Bull Hockey Juniors

Internationales Turnier in Kaufbeuren

Sa, 31.08.2024 | 14:40 Uhr | Clasgow Clan vs. EC Red Bull Salzburg

So, 01.09.2024 | TBA | TBA vs. EC Red Bull Salzburg

Freundschaftsspiel in Bayreuth

Fr, 06.09.2024 | 19:00 Uhr | onesto Tigers Bayreuth vs. Red Bull Hockey Juniors

Freundschaftsspiel in Deggendorf

So, 08.09.2024 | TBA | Deggendorfer SC vs. Red Bull Hockey Juniors