Zu wenig offensiver Output beschert den Tigers den SerienrÃ¼ckstand gegen TÃ¶lz

Bayreuth. (PM Tigers) „Überstunden“ gab es ab Freitagabend und wird es in den nächsten Tagen/Wochen für die Bayreuth Tigers zu verrichten geben. Gegen die...

Bayreuth. (PM Tigers) „Überstunden“ gab es ab Freitagabend und wird es in den nächsten Tagen/Wochen für die Bayreuth Tigers zu verrichten geben.

Gegen die Tölzer Löwen rückten die bis dahin verletzten Christian Kretschmann sowie Lubor Pokovic wieder in die Aufstellung. Verzichten musste man jedoch auf den erkrankten Kapitän Ivan Kolozvary.

Aquin kreierte nach wenigen Augenblicken die erste Chance, als er eine Scheibe aufs Tor brachte, und diese plötzlich vor der Linie Richtung Tor trudelte. Und die Löwen agierten, jetzt bedingt durch eine Strafe gegen den Bayreuther Kretschmann, weiter offensiv. Als Aquin Anlauf nahm, ins Drittel fuhr und das Tor umrundete, konnte er mit dem „Bauerntrick“ das Überzahlspiel nutzen und sein Team in Führung bringen. Nach einem kurzen Schockmoment ob des frühen Gegentreffers suchten die Tigers ihr Heil in der Offensive und kamen durch Järveläinen, der einmal zu hoch ansetzte und kurz darauf an Hölzl scheiterte zu ersten guten Möglichkeiten. In Überzahl – Eberhardt saß für vier Minuten, der Bayreuther Stürmer Schumacher für deren zwei – verpasste Kretschmann eine riesen Möglichkeit im Slot. Im weiteren Verlauf konnte weder Hohmann auf Seiten der Tigers noch Brandl auf Seiten der Tölzer etwas Zählbares auf die Anzeigentafel bringen, sodass der Abschnitt, bei dem beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten, an die Gäste ging.

Zum Mittelabschnitt waren es zunächst die Tigers, die Druck auf das gegnerische Tor ausüben konnten. Meier, der allein auf Hölzl zuging, Hudecek aus halbrechter Position oder Järveläinen, der bei einem Schuss knapp übers Gestänge zielte. Ein weiteres Überzahlspiel der Tigers, als Aquin auf der Strafbank Platz genommen hatte, verpuffte nach einer Chance, die Kunz im Slot stehend knapp verpasste. Gefährlich wurde es einmal bei den wenigen Entlastungsangriffen der Tölzer, als McNeely einen schnellen Konter fuhr, Dibelka suchte und fand und dieser in Herden, der stark reagierte, seinen Meister fand. Auch bei der nächsten Gelegenheit, welche die Tigers mit einem Mann mehr auf dem Eis bekamen, kam – bis auf eine gefährliche Situation, die Kretschmann im Slot kreiert hatte – wenig heraus, was sich bis zum Ende dieses Abschnitts – wenn auch das Schussverhältnis mit 14:6 deutlich für die Gastgeber sprach – nicht ändern sollte.

Im Schlussabschnitt konnte man – im Vergleich zu den vorher gespielten Dritteln – weniger Power aufs Eis bringen, was den Tölzern, die ihrerseits offensiv ebenfalls nicht sehr aktiv waren, mit der Führung aus der dritten Minute entgegenkam. Die Verunsicherung, die nun bei den Tigers scheinbar in den Köpfen war, zeigte sich, als man bei einer Überzahlgelegenheit fast nicht in die Aufstellung gekommen war. Ein einziger Schuss von Pruden, der bei Hölzl landete, war zu wenig. Als McNeely im Angriffsdrittel, die Uhr zeigte die 52. Spielminute, in die Mitte auf den im High-Slot lauernden Ott spielte, vollendete dieser zum 0:2. Nur wenige Augenblicke später war es Hudecek, der einen Scheibe von der Bande, fast auf der Höhe der Torlinie, in Richtung Hölzl schlug, welche diesem durchrutschte und den ersten Eintrag auf dem Scoreboard für die Heimmannschaft brachte. Die Schlussoffensive der Tigers, die mit einer Auszeit und der Herausnahme von Herden für einen sechsten Feldspieler noch einmal etwas Brisanz in die Begegnung brachte, konnte keine Wende herbeiführen. Merl zielte sieben Sekunden vor der Schlusssirene genau und stellte mit einem Empty-Net-Treffer zum 1:3 den Endstand her.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Tölzer Löwen 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Bayreuth: Herden, Steinhauer – Pruden, Schug, Pokovic, Davis, Menner (2) – Ratmann, Kretschmann (2), Bindels, Järveläinen, Hohmann, Schumacher (2), Kunz, Hudecek, Meier, Tim Zimmermann

Tölz: Hölzl, Baron – Leitner, Brady, Eberhardt (6), Bohac, Horschel – Schlager, McNeely, Dibelka, Aquin (2), Brandl (2), Ott (2), Kolb, Merl, Engel

Zuschauer: 1265

Schiedsrichter: Klein, Steingross – Pfriem, Pletzer

Strafen: Bayreuth: 6 Tölz: 12 PP: Bayreuth: 0/5 Tölz: 1/2

Torfolge: 0:1 (4.) Aquin (Schlager, Brady) PP1, 0:2 (52.) Ott (McNeely, Dibelka), 1:2 (52.) Hudecek, 1:3 (60.) Merl EN

Löwen feiern 3:1-Auswärtssieg in Bayreuth – Heimspiel am Sonntag

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben einen perfekten Start in die entscheidende Play-down-Runde um den Klassenerhalt in der DEL2 erwischt.

Die Buam gewannen Spiel eins bei den Bayreuth Tigers nach einer kämpferisch starken Vorstellung verdient mit 3:1 (1:0/0:0/2:1) und führen in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0. Am Sonntag geht es mit dem zweiten Spiel in der Tölzer RSS-Arena weiter, los geht es um 18:30 Uhr.

In Bayreuth kehrte Josef Hölzl nach seiner Verletzung zurück zwischen die Pfosten, auch Tyler McNeely stand erstmals wieder im Kader. Die Tölzer erwischten gleich einen optimalen Auftakt. In der vierten Minuten brachte Pascal Aquin die Gäste im Powerplay in Front. Mit einer Einzelaktion umkurvte er das Bayreuther Gehäuse und erwischte Tigers-Keeper Timo Herden mit einem klassischen Bauerntrick zum 0:1 auf dem falschen Fuß. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, die Löwen gingen mit der knappen Führung zum ersten Pausentee.

Auch der zweite Durchgang war weitgehend ausgeglichen, Hölzl konnte sich einige Mal auszeichnen, einmal verhinderte die Querlatte den Ausgleich. Aber auch die Tölzer hatten Möglichkeiten auf den zweiten Treffer, Tore fielen aber keine. Das 0:2 fiel dann knapp zehn Minuten vor Ende des dritten Drittels. McNeely setzte Oliver Ott mit einem starken Zuspiel in Szene und der verwandelte direkt. Doch es wurde nochmal spannend, als Bayreuth postwendend durch einen Schlenzer herankam. Die Hausherren nahmen früh den Keeper vom Eis, doch die Löwen standen hinten sicher, ließen nichts mehr zu und Thomas Merl machte mit dem Empty Net zum 1:3 den Deckel zu.

„Die Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt und defensiv sehr gut gespielt. Es war nur der erste Sieg, aber den haben wir gerne mitgenommen“, resümierte Löwen-Coach Kevin Gaudet nach der Begegnung. „Es war ein guter Start in die Serie, jetzt müssen wir mit der Unterstützung der Zuschauer unser Heimspiel nutzen“, sagte Philipp Schlager nach der Partie.

Am Sonntag, 3.4.2022, gilt es nun gleich den zweiten Sieg nachzulegen. Um 18:30 Uhr empfangen die Löwen die Bayreuth Tigers zu Spiel zwei in der heimischen RSS-Arena. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen und die Maskenpflicht besteht ebenfalls nicht mehr. Entsprechend hoffen die Tölzer Löwen auf eine große Kulisse und lautstarke Unterstützung von den Rängen. Tickets für das Match am Sonntag gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Ticketshop auf der Homepage und an der Abendkasse.