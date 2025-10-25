Zu viele Strafen kosteten der DEG in Bietigheim den möglichen Sieg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers trotz langer Führung noch mit 3:4 nach Verlängerung verloren (2:0, 1:1, 0:2, 0:1).

Zu viele Strafen kosteten den möglichen Sieg. Alle drei Treffer der Gastgeber in der regulären Spielzeit fielen in Überzahl. Das entscheidende Tor machte Steeler und Ex-DEGler Alex Preibisch. Ein Sonderlob verdiente sich Keeper Ryan Bednard, der viele starke Paraden zeigte.

Der Kader: Comeback von Reed Stark! Durch den kurzfristigen Ausfall von Max Balinson (Unterkörper) und weil Daniel Assavolyuk absprachegemäß heute für die Füchse Duisburg auflief, bestand kurzfristig Bedarf. Denn auch Leon Niederberger und Kristian Blumenschein fehlten weiterhin. Stürmer Stark wurde aber nominell in der Verteidigung eingesetzt. Das Tor hütete heute Ryan Bednard, Back-up war erneut Niklas Lunemann.

Das Spiel: Die erste Großchance des Abends gehörte Erik Bradford, der plötzlich alleine vor Steelers-Goalie Olafr Schmidt auftauchte. Dieser konnte jedoch parieren. Die Minuten danach gehörten aber eindeutig den Gastgebern. Irgendwie schneller, wacher und torgefährlicher bedrängten sie den Kasten von Bednard, der aber gut und sicher agierte und mehrere schöne Schüsse entschärfte. Ein ähnliches Bild nach einer Strafe gegen Nick Geitner, auch hier Bednard mit guten Aktionen, die Defensive insgesamt aber auch konzentrierter. Plötzlich die Düsseldorfer Führung! Max Faber spielte aus dem eigenen Drittel einen Pass auf Bradford und der rot-gelbe Stürmer zog Richtung Tor und konnte von mehreren Gegenspielern nicht gestoppt werden. Gegen sein abschließenden Schuss war Schmidt machtlos. 1:0 für die DEG bei 13:52! Danach drängten die Steelers auf den Ausgleich, kassierten aber eine weitere kalte Dusche. Nach einem Bietigheimer Fehlpass an die Blaue Linie stürmte plötzlich Bradford alleine los – und die #22 markierte bei 19:20 seinen zweiten Treffer! Schmidt erneut ohne Chance. Erneut eine starke Einzelleistung. Nach 20 Minuten führte die DEG tatsächlich 2:0. Etwas verrückt, denn Bietigheim war eindeutig das bessere Team gewesen.

Die zweiten 20 Minuten sahen noch eine auslaufende Überzahl der DEG, die allerdings ungenutzt blieb. Kurz danach wurden die Düsseldorfer für einen Mann zu viel auf dem Eis bestraft – und Bietigheim nutzte das aus. Pawel Dronia ließ Bednard mit einem fulminanten Schlagschuss von der Blauen Linie keine Chance. Der Anschlusstreffer bei 23:46. Anschließend blieben die Hausherren druckvoll, alleine Benjamin Zientek hätte mehrmals ausgleichen können, konnte aber Bednard nicht überwinden. Nach und nach kämpfte sich die DEG zurück ins Spiel und konnte ihrerseits Akzente setzen. Kevin Maginot und Simon Thiel mit Bauerntrick waren kurz vor dem dritten Gästetreffer. Danach wurde es wild: Bei Unterzahl schnappte sich „Breaker Bradford“ den Puck und konnte nur durch Olafr Schmidt und das Foul eines Verteidigers gebremst werden. Es folgten eine weitere Hinausstellung gegen Bietigheim, so dass die DEG plötzlich mit 5 gegen 3 auf dem Eis stand. Dieser Vorteil blieb zwar ungenutzt, aber kurz vor Ablauf des Powerplays schlug Lukas Lessio zu. Mit einem schönen Handgelenksschuss erhöhte er auf 3:1 für seine Farben – 37:35 waren gespielt. Mit diesem schönen Zwischenergebnis Ergebnis ging es in die zweite Pause.

In den dritten 20 Minuten machten sich die Rheinländer ihr Eishockey-Leben durch zahlreiche Strafen unnötig schwer. Bednard weiterhin erzeugend, auch wenn er sich einige Male über Scheibenglück freuen konnte. Das hatte er sich aber auch mit guten Aktionen redlich verdient. Doch bei 49:60 war auch er machtlos. Bietigheims Cole Fonstad fand das freie Eck – erneut im Powerplay. 4:19 vor dem Ende dann Entlastung und Überzahl für die DEG, aber leider wurde diese Phase durch eine Strafe gegen Faber unterbrochen. In der folgenden Überzahl markierten die Bietigheim Steelers dann das für die DEG bittere 3:3. Bei 18:05 war erneut Fonstad der Torschütze. Insgesamt verdient, aber dennoch so ärgerlich!

In der folgenden Overtime reihten sich dramatische Szenen auf beiden Seiten aneinander, beide Teams jeweils Zentimeter vor dem Sieg. Schließlich war es Alex Preibisch, der einen Alleingang erfolgreich abschließen konnte. Die DEG unterliegt – doch noch – 3:4 nach Verlängerung in Bietigheim. Es war die dritte Niederlage in Folge.

Der Ausblick: Weiter geht es mit gleich drei Heimspielen: Am Sonntag (26. Oktober, 17 Uhr) kommen die Blue Devils Weiden in den PSD BANK DOME. Es ist Japan-Tag mit zahlreichen Aktionen! Am 31. Oktober gastieren die Lausitzer Füchse in Düsseldorf (19:30), bevor es am Sonntag, 2. November, um 17 Uhr zum großen Traditionsduell mit den Starbulls Rosenheim kommt. Bei diesem Spiel wird es zahlreiche Überraschungen rund um den 90. Geburtstag der DEG geben.



