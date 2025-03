Zu viel liegen gelassen

Pfaffenhofen/Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten sind am Freitagabend mit einer sicherlich vermeidbaren Niederlage in die finale Playdown-Serie gestartet.

Beim EC Pfaffenhofen unterlagen die Freibeuter denkbar knapp mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1) in der Verlängerung und mussten sich dabei ärgern, dass man zuvor den Sack nicht eher zugemacht hatte. Denn die Gennachstädter waren in der regulären Spielzeit größtenteils die aktivere und bemühtere Mannschaft. Doch da man zu viele Gelegenheiten ungenutzt ließ, retteten sich die Imstädter mit einem späten Tor in Überzahl in die Overtime, in der ebenfalls ein Powerplaytor die Entscheidung brachte.

Doch soweit hätte es gar nicht unbedingt kommen müssen. Denn obwohl die Piraten mit einem klassischen Fehlstart ins Match starteten, als Oliver Eckl schon nach 53 Sekunden den 0:1 Führungstreffer für die Hausherren erzielte, arbeiteten sich die Rot-Weißen anschließend mit Kampf zurück ins Spiel. Zwar hatte man bei einem Alleingang von Jan Tlacil nochmals Glück, als ESV-Keeper Dominic Guran stark das 0:2 verhinderte (7.). In der Folge bekamen die Freibeuter allerdings immer besseren Zugriff, was auch verdientermaßen mit dem 1:1 Ausgleich durch Markus Vaitl belohnt wurde (8.). Und um ein Haar hätte Alexander Krafczyk acht Minuten später die Führung erzielt, doch er traf nur den Pfosten. Unmittelbar vor der Pause gelang Krafczyk dann aber doch noch der Führungstreffer, als er einen Schuss von Michal Petrak in Überzahl neun Sekunden vor der Pause zum 2:1 in die Maschen lenkte.

Auch das Mitteldrittel gehörte dann klar den Piraten, die weiter mehr investierten, aber bei den Kontern der Gastgeber immer wieder höllisch aufpassen mussten. Und genau ein solcher Konter brachte nach 25 Minuten durch Jakub Vrana auch das 2:2, nachdem Michal Petrak zuvor noch die große Gelegenheit auf das 3:1 ausgelassen hatte (24.). Und Vrana hätte wenig später die Partie beinahe gedreht, doch er scheiterte aussichtsreich wieder am sichern Dominic Guran (29.). Insgesamt blieben die Buchloer mit ihrem frühen Forechecking aber die griffigere Mannschaft, die nach 31 Minuten auch wieder in Front gingen. Einen Schuss von Philipp Keil fälschte Jonas Mikulic zur neuerlichen Führung ins Tor ab. Anschließend mussten sich die ESV´ler aber bereits in diesem Abschnitt ärgern, dass man diesen Vorsprung trotz des Aufwands nicht weiter ausbauen konnte. So scheiterten sowohl Michal Telesz aus der Drehung (33.) und Benedikt Diebolder, dem mit seinem Versuch an die Unterkante der Latte jedoch nur Millimeter zum 4:2 fehlten (38.).

Dementsprechend blieb es für den letzten Durchgang aus ESV-Sicht leider weiter eng und spannend. Auch hier hätten die Pirates einfach eine ihrer mehrfach vorhandenen Möglichkeiten zur vermutlichen Vorentscheidung nutzen müssen, doch der beruhigende vierte Treffer wollte einfach nicht fallen. Und mussten die rund 80 mitgereisten Buchloer Anhänger weiter zittern. Ein weiterhin wachsamer ESV-Schlussmann Dominic Guran blieb aber vorerst auf der Hut und parierte sowohl gegen Tlacil und auch gegen Robert Gebhardt aufmerksam (47./54). Doch als die Gastgeber knapp vier Minuten vor dem Ende noch einmal eine eher schmeichelhafte Überzahl zugesprochen bekamen, war auch Guran machtlos. So traf abermals Oliver Eckl mit einem satten Schuss unter den Querbalken zum 3:3 (57.). Und weil die Buchloer in der Schlussminute zum wiederholten Male eine aussichtsreiche Einschussmöglichkeit ungenutzt ließen, ging es anschließend in die Verlängerung.

Und in dieser hatten die Hallertauer dann das glücklichere Ende, als Vrana im Powerplay zum entscheidenden 4:3 einnetzte und somit die Hausherren in der Best Of Seven Serie mit 1:0 in Front brachte (64.). Schon am Sonntag können die Buchloer in der heimischen Sparkassenarena nachziehen (17 Uhr/Live bei SpradeTV), wo man sich aber unbedingt in Sachen Chancenverwertung und Effektivität steigern muss.

