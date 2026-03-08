Zu spÃ¤tes Comeback: EislÃ¶wen kassieren Heimniederlage gegen Straubing

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Am 50. Spieltag empfingen die Dresdner EislÃ¶wen die Straubing Tigers.

Zudem stand dieser Sonntag ganz im Zeichen des Nachwuchses: Junge Spielerinnen und Spieler unterstÃ¼tzten auf verschiedenen Positionen. Cheftrainer Gerry Fleming konnte dabei auf nahezu das gleiche Line-up wie am Feiertag zurÃ¼ckgreifen. Die einzige Ã„nderung: Matthias Pischoff kehrte nach seiner Sperre zurÃ¼ck, wÃ¤hrend Karl GÃ¤rtner mit der U20 unterwegs war. Im Tor begann Janick Schwendener.

Gerade einmal 28 Sekunden waren gespielt, da kassierte EislÃ¶we Austin Ortega eine Strafe wegen Beinstellens. In Unterzahl verteidigten die Hausherren stark und hatten durch Lance Bouma sogar die Chance zur FÃ¼hrung, doch der Abschluss blieb ohne Erfolg. Kurz darauf traf Straubings Tim Brunnhuber (6.) bei angezeigter Strafe zur FÃ¼hrung. Die EislÃ¶wen kamen anschlieÃŸend zu eigenen MÃ¶glichkeiten, ein Tor wollte jedoch nicht fallen. Die Tigers nutzten hingegen ihre Chance und bauten durch Filip Varejcka (11.) ihre FÃ¼hrung aus. Nach einem hohen Stock musste EislÃ¶we Niklas Postel auf die Strafbank. Diese Unterzahl Ã¼berstanden die ElbestÃ¤dter zunÃ¤chst, doch es folgte die nÃ¤chste Strafe und Tomas Andres musste wegen Stockschlags in die KÃ¼hlbox. Die GÃ¤ste nutzten das Powerplay und trafen durch Elis Hede (18.). In der 19. Minute musste erneut ein Dresdner Spieler auf die Strafbank, als Connor Korte wegen hohen Stocks pausierte. Bis zur Pausensirene fiel kein weiteres Tor, sodass es mit einer Drei-Tore-FÃ¼hrung fÃ¼r Straubing in die erste Drittelpause ging.

Zu Beginn des Mittelabschnitts agierten die Bayern noch mit einem Mann mehr und Nicholas Halloran traf ins Dresdner Tor. In der 30. Minute gab es die erste Strafe gegen Straubing und Stephan Daschner musste wegen einer Behinderung in die KÃ¼hlbox, ein Tor fiel aber nicht. Nach einem Beinstellen von Tiger Nicolas Beaudin gab es einen Penalty fÃ¼r die Sachsen, aber Andres konnte diesen nicht verwandeln. Nach einem hohen Stock musste Dresdens Alec McCrea in die KÃ¼hlbox und in Ãœberzahl traf Tim Fleischer (38.). Mit dem 5:0 fÃ¼r die GÃ¤ste ging es in die nÃ¤chste Pause.

Keine zwei Minuten waren im Schlussdrittel absolviert, da fiel durch Sebastian Gorcik (42.) der erste EislÃ¶wen-Treffer. Nach einem hohen Stock von Tigers-Goalie Florian Bugl spielten die Hausherren in Ãœberzahl, ein Tor fiel aber nicht. Kurz darauf verkÃ¼rzte jedoch Ricardo Hendreschke (47.) fÃ¼r die ElbestÃ¤dter. Kurz darauf die nÃ¤chste Chance fÃ¼r die Gastgeber, doch Bugl verhinderte einen Treffer. Aufgrund einer SpielverzÃ¶gerung musste Straubings Danjo Leonhard auf der Strafbank Platz nehmen, das Powerplay konnte jedoch nicht genutzt werden. Wenig spÃ¤ter waren die Sachsen erneut erfolgreich und Trevor Parkes (59.) netzte die Scheibe ein. Danach nahm EislÃ¶wen-Cheftrainer Fleming eine Auszeit und kurz darauf verlieÃŸ Schwendener das Eis zugunsten eines weiteren Feldspielers. Ein Tor fiel nicht mehr und am Ende sicherte sich Straubing den 5:3-Sieg.

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner EislÃ¶wen: â€žWir haben vor dem Spiel darÃ¼ber gesprochen, wie wichtig es ist, fÃ¼nf gegen fÃ¼nf zu spielen und Strafzeiten zu vermeiden. Straubing ist ein sehr spielstarkes Team mit einem guten Powerplay, bewegen den Puck gut und laufen viel. Wir wussten, dass sie uns bestrafen wÃ¼rden, wenn wir zu viele Strafen nehmen und genau das ist passiert. Im dritten Drittel haben unsere Jungs hart gekÃ¤mpft und noch einmal Druck gemacht. Wenn man aber schon zurÃ¼ckliegt, jagt man dem Spiel nur noch hinterher. Mir hat gefallen, dass die Mannschaft nicht aufgegeben und weitergearbeitet hat. Aber wenn man gegen ein Team mit gutem Powerplay so viele Strafzeiten nimmt, dann wird man dafÃ¼r bestraft.â€œ