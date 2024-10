Zu spÃ¤t aufgewacht! Haie kassieren klare Heimniederlage

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss die nächste Niederlage einstecken. Gegen die Caps aus Wien setzt es eine 2:5-Heimniederlage Beide Teams tun sich offensiv...

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss die nächste Niederlage einstecken. Gegen die Caps aus Wien setzt es eine 2:5-Heimniederlage

Beide Teams tun sich offensiv schwer

Die Partie startet flott, mit wenigen Unterbrechungen, allerdings auch wenig Chancen auf beiden Seiten. Man sieht, dass beide Teams in dieser Saison bislang Schwierigkeiten in der Offensive haben. Das 0:1 für die Gäste entspringt einem individuellen Fehler der Haie, die die Scheibe hinter dem eigenen Tor verlieren. Armin Preiser braucht nur noch ins leere Tor zum 0:1 einzuschieben (9.). Ab diesem Zeitpunkt haben die Caps mehr vom Spiel, bei den Haien zeigt der Gegentreffer Wirkung. Positiv: Die Tiroler liefern in der einzigen Unterzahl im ersten Drittel wieder ein starkes PK ab. Offensiv werden sie am ehesten durch Hirano (6.) oder Valentini (20.) gefährlich.

Haie werden gefährlicher

Die Caps legen im Mittelabschnitt einen starken Start hin, lassen die Haie in den ersten Minuten kaum aus dem eigenen Drittel. Die Tiroler überstehen diese Phase aber, finden nach und nach besser ins Spiel und kommen jetzt auch immer wieder zu Chancen. Die beste hat Yushiroh Hirano nach einer schönen Kombination (26.). Die Haie müssen dann ein zweites Mal eine Unterzahl überstehen, und kurz darauf ein zweites Mal die Scheibe aus dem eigenen Tor holen. Die Schiedsrichter hatten die Aktion aber bereits abgepfiffen. In Minute 37 ist es aber dann soweit, Franklin bringt die Caps mit einem Schuss ins lange Eck mit 2:0 in Führung. Zum Ende des Drittels sind die Haie zum ersten Mal im Powerplay, und sie drücken hier auf den Anschlusstreffer. Die Caps überstehen diese Phase mit etwas Glück, es geht mit dem Stand von 0:2 in die zweite Pause.

Doppelschlag als Entscheidung

Die Haie sind zu Beginn des Schlussabschnitts noch einmal in Überzahl, setzen sich auch lange Zeit im Caps-Drittel fest, können aber nicht anschreiben. In Minute 44 sorgen die Wiener dann mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Kromp und Franklin stellen auf 0:4 – die Partie scheint entschieden. Kurz vor dem Ende wachen die Haie doch noch auf. Zusevics und Grasso bringen den HCI auf 2:4 heran, die Caps wackeln noch einmal, als Hirano und Zusevics sogar zum 3:4 anklopfen, können die Partie aber nach Hause spielen. Krieger macht mit dem empty-net-goal alles klar.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – spusu Vienna Capitals 2:5 (0:1,0:1,2:3)

Torfolge: 0:1 Preiser (9.), 0:2 Franklin (37.), 0:3 Kromp (44./GWG), 0:4 Franklin (44.), 1:4 Zusevics (56.), 2:4 Grasso (57.), 2:5 Krieger (59./EN);

