Zu null gegen den Tabellenführer – Deggendorfer SC triumphiert über die Bietigheim Steelers

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat!

Vor 1.845 Zuschauer setzte sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntagabend gegen den amtierenden Tabellenführer, die Bietigheim Steelers, mit 2:0 durch.

Der DSC-Coach musste im Duell mit dem Tabellenführer erneut Änderungen an seinem Kader vornehmen. Zwar kehrten mit Petr Stloukal und Antonin Dusek zwei Akteure zurück, allerdings musste Ehrenberger neben dem verletzten Tomas Gulda zusätzlich noch auf Niklas Pill (Oberkörperverletzung), Ondrej Pozivil und Thomas Greilinger (beide krankheitsbedingt) verzichten.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine schnelle Partie, in der die Deggendorfer in Person von David Stach die dickste Möglichkeit hatte. Der DSC-Angreifer scheiterte in der fünften Minute mit einem Penaltyschuss. Im weiteren Drittelverlauf neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken gegenseitig, sodass Großchancen Mangelware blieben. Mit dem 0:0 ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Drittel zeigte die Partie ein ähnliches Gesicht: Viel Tempo, wenig Unterbrechungen und einen Deggendorfer SC, der sich immer mehr Spielanteile erarbeitete. Es dauerte bis zur 35. Minute, bis die DSC-Fans das erste Mal jubeln durften. Benedikt Schopper brachte den Puck von der blauen Linie Richtung Tor und Rückkehrer Petr Stloukal fälschte unhaltbar zum 1:0 Pausenstand ab.

Auch im Schlussabschnitt blieb es ein Spiel aus Messers Schneide. Die Steelers aufgrund des Rückstands etwas druckvoller, doch die Defensive des DSC um Timo Pielmeier blieb standhaft. Als der Druck der Steelers gegen Ende der Partie größer wurde, konterten die Hausherren den Tabellenführer eiskalt. Eine perfekte Kombination über Petr Stloukal und Jaroslav Hafenrichter schloss Antonin Dusek in der 57. Minute eiskalt zum 2:0 ab. Zwar nahmen die Steelers ihren Torhüter noch zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, jedoch blieb diese Maßnahme ertraglos, sodass sich der DSC mit 2:0 gegen die Bietigheim Steelers durchsetzte.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Lindau Islanders.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV