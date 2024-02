Zu Hause nachlegen: Indians empfangen Peiting

Memmingen. (mfr) Mit drei Erfolgen innerhalb der letzten Woche sind die Indians in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Heimspiel gegen den EC Peiting (Freitag, 20...

Beim Heimspiel gegen den EC Peiting (Freitag, 20 Uhr) wollen die Indians darauf aufbauen und wichtige Zähler im Kampf um Platz 4 sammeln. Karten für die Partie sind bereits im VVK erhältlich. Zwei Tage später geht es für den ECDC zum Top-Favoriten nach Weiden.

Dank einer furiosen Aufholjagd und zwei ganz wichtigen Punkten unter der Woche gehen die Indians nun mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben. Mit vier Sturmreihen und sieben Verteidigern konnte Trainer Daniel Huhn, bis auf die Langzeitverletzten Pokovic und Ott, auf den ganzen Kader zurückgreifen, was auch am Wochenende so sein dürfte. Die sportliche Ausgangslage ist weiterhin nicht ganz klar. Abhängig davon, was mit den Bayreuth Tigers passiert, könnte noch einmal Bewegung in die Tabelle kommen. Bislang stehen die Zeichen bei den insolventen Franken auf Fortführung der laufenden Spielzeit. Somit dürften sie nur am Ende nicht an den Playoffs teilnehmen, die aboslvierten Partien bleiben aber ohne Wertung. So oder so, ein Sieg für die Indians wäre extrem wichtig. Vor allem im Hinblick auf den Verfolger aus Garmisch, der zurzeit bestens in Form ist, wie die Maustädter auch am Dienstag bereits erlebt haben. Gerade das Heimspiel am Freitag sollte somit nicht ohne Punkte zu Ende gehen, die bisherige Bilanz gegen Peiting ist aber recht ausgeglichen. Einer deftigen Memminger Niederlage stehen zwei sehr knappe Siege gegenüber. Im letzten Aufeinandertreffen fiel der Memminger Siegtreffer erst vier Minuten vor dem Ende.

Die Gegner

EC Peiting: (Freitag, 20 Uhr)

Der ECP befindet sich, auf Rang 8 liegend, weiterhin im Kampf um die beste Ausgangslage für die Playoffs. Über den Umweg der Pre-Playoffs soll auch in diesem Jahr der Endrundeneinzug geschafft werden, wofür noch ein paar Punkte fehlen. Ty Morris auf der Bank der Oberbayern stehen auch in diesem Jahr starke Kontingentspieler zur Verfügung. Felix Brassard und Brett Ouderkirk liefern offensiv richtig ab und führen die teaminterne Scorerwertung mit großem Abstand an. Mit Sam Payeur und den bereits zum festen Inventar gehörenden Thomas Heger und Andreas Feuerecker stehen ihnen mehrere starke Akteure zur Seite. Im Tor wechseln sich Konrad Fiedler und Andreas Magg meist ab. Ein unangenehmer Gegner, der es den Indians erneut schwer machen wird zu punkten.

Blue Devils Weiden (Sonntag, 18:30 Uhr)

Am Sonntag stehen die Vorzeichen für die Indians gänzlich anders. Der souveräne Spitzenreiter aus Weiden ist eine Macht, gerade auch zu Hause. Erst drei Niederlagen mussten die Oberpfälzer bislang hinnehmen, eine davon am Memminger Hühnerberg. Die große Klasse der Blau-Weißen verteilt sich über alle vier Reihen. Mit James Bettauer konnte man im Januar noch einen weiteren Hochkaräter begrüßen, um das Ziel des Aufstiegs anzuvisieren. Topscorer bei den Blue Devils sind die Kontingentspieler Tomas Rubers, Tyler Ward und Kurt Davis. Vladislanv Filin, Luca Gläser, David Elsner oder Nardo Nagtzaam sind nur einige Namen der topbesetzten und höherklassig erfahrenen Mannschaft.

Karten für das Heimspiel am Freitag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Indians rechnen, trotz Faschingszeit, mit einer stattlichen Kulisse am Hühnerberg.