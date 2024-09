Zu Gast im AllgÃ¤u: Black Hawks treffen auf den EV FÃ¼ssen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treten am Freitag um 19:30 Uhr beim EV Füssen zum dritten Saisonspiel der Oberliga Süd an....

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treten am Freitag um 19:30 Uhr beim EV Füssen zum dritten Saisonspiel der Oberliga Süd an.

Die Gastgeber sind am vergangenen Wochenende mit einem 3:5 Auswärtserfolg bei den Bayreuth Tigers in die Saison gestartet. Am Sonntag mussten sich die Allgäuer auf heimischen Eis dem Stuttgarter EC in einem torreichen Spiel mit 6:10 (!) geschlagen geben. Anton Zimmer ist nach zwei Spieltagen mit fünf Punkten der beste Scorer des EV Füssen. Mit dem US-Amerikaner Billy Jerry, Ondrej Zelenka und Nikita Naumann wurde der Kader gezielt verstärkt. Der Vertrag mit dem starken Verteidiger Philippe Bureau-Blais wurde ebenso verlängert, wie der von Ex-Black Hawks Verteidiger Manuel Malzer.

Ebenso wie die der EV Füssen, sind auch die Black Hawks mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Nach der kurzen Saisonvorbereitung sind die Habichte nun heiß auf das Gastspiel beim EV Füssen. Fehlen wird beim Auswärtsspiel der gesperrte Daniel Maul nach seiner Spieldauerstrafe vom vergangenen Sonntag. Maul hatte beim Auswärtsspiel in Memmingen außerdem sein 100. Spiel im Trikot der Passau Black Hawks absolviert. „Gegen Füssen erwartet uns ein schweres Spiel. Füssen hat die letzten Partien sehr hart gespielt, hat viele Tore geschossen und auch viele Gegentore bekommen. Es wird ein sehr offenes und emotionales Spiel. Wir müssen auf jeden Fall bereit sein“. weiß Black Hawks Trainer Thomas Vogl vor der Auswärtspartie beim EV Füssen.

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 29. September um 18 Uhr in der Eis- Arena Passau gegen die Lindau Islanders statt. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo