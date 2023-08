Zu Gast im Adlerhorst KitzbÃ¼hel: DEL-Vergleich zwischen den Iserlohn Roosters und den Adler Mannheim geht mit 3:1 an die SauerlÃ¤nder

Artikel anhören Kitzbühel. (MK) Iserlohn Roosters gegen die Adler Mannheim, so lautete das DEL-Duell im Sportpark Kitzbühel am Donnerstagabend. Für Iserlohn war es das...

Kitzbühel. (MK) Iserlohn Roosters gegen die Adler Mannheim, so lautete das DEL-Duell im Sportpark Kitzbühel am Donnerstagabend.

Für Iserlohn war es das zweite Testspiel nach der 2:1 Niederlage nach Penaltyschießen am Sonntag beim HC Pustertal und für die Adler war es die Saisonpremiere. Letztendlich setzten sich die Roosters mit 3:1 im Adlerhorst durch. Adlerhorst, weil das im Sportpark beheimatete Kitzbüheler Eishockeyteam auch den Beinamen Adler trägt.

Mannheim startete druckvoller ins Spiel, ließ aber noch die Genauigkeit im Abschluss vermissen. Iserlohn überstand die erste Strafe gegen Korus (5.) schadlos und als Szwarz erstmals die Sünderbank der Adler drückte, konnten auch die Iserlohner erste ansehnliche Offensivaktionen für sich verzeichnen. Die Strafe war gerade abgelaufen, als Roosters Neuzugang Boland in der 11. Minute mit einem kurzen trockenen Handgelenkschuss zum 1:0 für die Sauerländer traf. Bis zur ersten Pause hatte die Führung Bestand. Tempo und Laufarbeit stimmten bei beiden Teams, wenngleich die Feinabstimmung auf beiden Seiten verständlicherweise noch deutlich fehlte.

Im Mittelabschnitt wirkte Iserlohn etwas spielstärker. Die erste nennenswerte Chance hatten allerdings die Alder durch Thiels Schuss an den Außenpfosten. Auf Iserlohner Seite prüften Adler-Goalie Brückmann zunächst Rausch (27.) per Schlagschuss und Ziegler (28.), der aber zu zentral frei vor Brückmann scheiterte. Besser machte es mit dem nächsten Angriff Jahnke, der frei vor Brückmann auftauchte und diesen zum 2:0 ausspielte. Adler-Neuzugang Bennett scheiterte auf der Gegenseite einmal mehr an Reich. Bitter für die Roosters, dass Routinier LeBlanc nach einem Zweikampf mit Holzer angeschlagen vom Eis musste. Reich hielt seine Null bis zur Pause, auch gegen Reuls Schlagschuss und gegen Plachta.

Das Match blieb auch im letzten Abschnitt intensiv, aber zunächst ohne glasklare Torchancen. Mannheim nun vermehrt in der Offensive zu finden. In Unterzahl (51.) gelang Bennett der Anschlusstreffer, nachdem Iserlohns Keeper Reich die Scheibe neben seinem Kasten nicht aus der Gefahrenzone befördern konnte und Bennett als Nutznießer traf. Noch vor der eigentlich mit Spannung erwarteten Schlussphase waren die Roosters wieder in Person von Ziegler (52.) zur Stelle, der Brückmann aus der halbrechten Position zum 3:1 überwinden konnte. Eliots Strafe (53.) blieb ohne Folgen für Iserlohn. Mannheim nahm frühzeitig Goalie Brückmann zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, zog in der Schlussminute zusätzlich noch seine Auszeit, aber es gelang den Kurpfälzern kein weiterer Treffer mehr.

Auch wenn für beide Teams der Zeitpunkt des Vergleichs noch sehr früh war und Ergebnisse für Trainer in der Vorbereitung höchstens zweitrangig sind, so zeigte dieses Spiel durchaus auf, wo Stärken und Schwächen liegen. Die Video-Coaches beider Teams haben auf jeden Fall wieder einiges an Material sammeln und auswerten können.

Die Iserlohn Roosters werden morgen die Kitzbüheler Streif, auf der das alljährliche Hahnenkammrennen im Ski-Weltcup stattfindet, in einer Team-Challenge erklimmen. Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers erwarten die Sauerländer im Kitzbüheler Sportpark am Samstag ab 15 Uhr die Steinbach Black Wings aus Linz.

Die Adler testen am Sonntag im Sportpark ab 15 Uhr gegen den EC Red Bull Salzburg.

Tore: 1:0 Boland (10.), 2:0 (28.) Jahnke, 2:1 (51.) Bennett 4-5 SHG, 3:1 (52.) Ziegler

Iserlohn: Reich – Ugbekile, Bender; Korus, Thomas; Labrie, Quaas; Rausch, Eliot – Elias, Sebok, Ziegler; Dal Colle, Jahnke, Barinka; Rutkowski, LeBlanc, Boland; Schiemenz, Cornel, Proske; Broda.

Adler: Brückmann – Holzer, Jokipakka; Pilu; Murray; Gildon, Gilmour; Reul, Thiel – Plachta, Vey, Fischbuch; Bennett, Gaudet, Kühnhackl; Wolf, Szwarz, Loibl; Hännikäinen, Eisenmenger, Jentzsch;

